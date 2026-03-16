Общество 16 марта 2026 18:36

Телебашню в Казани подсветят в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне Татарстана 18 марта. Акцию приурочат к двенадцатой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россий.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с 18:00 до 23:00.

На медиаэкране телебашни появится триколор Российской Федерации. Также будет транслироваться бегущая строка с надписями «Крым – это Россия!» и «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией».

В топе
Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

16 марта 2026
Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

16 марта 2026
