Tele2 заработала 1,7 млрд рублей на проектах больших данных

Tele2 подводит итоги работы направления big data за 2021 год. Эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике вырос год к году до 1,7 млрд рублей. Доход от внешней монетизации увеличился на 45%. Драйверами роста выручки стали продукты для финансовых организаций и предложения для рынка рекламы. Tele2 также запустила коробочные решения на основе геоаналитики, расширила сотрудничество с госзаказчиками и усилила направление антифрода в дирекции по аналитике больших данных.

Рекламное направление стало лидером по темпам роста выручки в 2021 году. Существенный рост – более чем в 2 раза – произошел в продуктах лидогенерации для различных индустрий бизнеса, особенно в банковской отрасли (карточные продукты, потребительское кредитование). Для финансовых организаций традиционно был популярен дефолтный скоринг, рост в целом коррелировал с ростом самого рынка кредитования. В то же время усилилась потребность в банковском антифроде: по данным Банка России, каждый второй россиянин хотя бы один раз сталкивался с мошенниками.

В 2021 году Tele2 выделила самостоятельное продуктовое направление «Антифрод». В фокусе – продукты для внешнего рынка и внутреннего использования. С учетом мировых тенденций компания сосредоточится на особенно актуальных темах, таких как:

борьба с социальной инженерией (подменные номера, кол-центры мошенников);

идентификация фишинговых сайтов;

защита абонентов от спамеров;

различные модели фродового скоринга (банки, e-commerce).

В прошлом году Tele2 запустила первые коробочные продукты геоаналитики. Это прежде всего платформа для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Аналитический портал Tele2 актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки. Потенциальные клиенты – администрации городов и регионов, проектные офисы по туризму и транспорту, владельцы гостиниц и ресторанов, туристические агентства. Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые непрерывно дополняются. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока и определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

В отчетный период Tele2 развивала сотрудничество с государственными заказчиками. Оператор подписал соглашение с МЧС России об информационном и экспертно-аналитическом партнерстве. Стороны договорились о взаимодействии в создании стандартов обмена информацией, разработке инновационных технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствовании схем связи и оповещения при возникновении ЧС. Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, являются Приморский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Эти регионы объединяет высокий риск возникновения происшествий из-за сложного рельефа местности и особенностей погодных условий.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2:

«В прошлом году нам удалось сохранить темпы роста и существенно улучшить результаты предыдущего года. Мы создали новые продуктовые направления, нацеленные на решение актуальных вызовов наших клиентов: минимизацию банковских мошенничеств и эффективное принятие решений государственными заказчиками. Много ресурсов в 2021 году Tele2 направила на развитие технологических возможностей для быстрого запуска новых продуктов big data на фоне возрастающих потребностей внешних клиентов.

На текущий момент наш портфель продуктов аналитики big data покрывает потребности как Tele2, так и многих отраслей внешнего рынка. В этот период изменений мы сосредоточены на разработке решений, которые позволяют нашим партнерам находить новых клиентов и оптимизировать затраты. Это позволяет с оптимизмом смотреть в 2022 год и рассчитывать на выполнение целей».