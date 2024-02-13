Tele2 запустила бесплатный курс по кибербезопасности и цифровому этикету

Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал серию уроков о важности безопасного взаимодействия с digital-средой для детей и подростков «Цифровое просвещение». Курс поможет школьникам повысить уровень цифровой грамотности и разобраться в особенностях общения в интернете.

Программа курса включает разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний. Раздел «Кибербезопасность» состоит из трех уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе из четырех уроков рассматриваются нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова.

Фото: Tele2

Курс предназначен для школьников 5–11-х классов. Особенность «Цифрового просвещения» заключается в том, что часть материала школьникам рассказывают их сверстники: кроме экспертов, в производство курса были вовлечены ученики Академии цифровых технологий.

Развивающий курс для платформы «Лицей» от «Ростелекома» стал продолжением проекта «Уроки цифрового просвещения», организованного мобильным оператором Tele2 и петербургским образовательным пространством «Академия цифровых технологий». В Санкт-Петербурге для школьников, их родителей и педагогов также проходили офлайн-мероприятия, посвященные кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Доступный интернет несет в себе не только безграничные возможности, но и множество киберугроз, поэтому важно соблюдать правила безопасности и пользоваться ресурсами сети с умом. Курс «Цифровое просвещение» поможет ребятам быстро и легко разобраться во многих вопросах кибербезопасности. Мы знаем, что обучающие материалы для подростков должны быть интересными, вовлекающими и простыми для понимания. Именно поэтому в роли экспертов и монтажеров контента выступили сами школьники. Благодаря их участию уроки получились увлекательными, полезными и легко запоминающимися». Реклама. ООО «Т2 Мобайл»