Tele2 увеличила число базовых станций в регионе на 25%

Tele2 подводит итоги технического развития в Татарстане. В 2021 году количество новых базовых станций LTE увеличилось на 25%, а модернизация затронула 30% действующей инфраструктуры. Благодаря эффективному распределению ресурсов и своевременной реновации трафик в сети вырос на 30%. Улучшение качества покрытия коснулось 2 млн жителей Татарстана.

В течение года специалисты компании устанавливали на существующих объектах оборудование LTE 800. Технология обеспечивает высокое качество голосовой связи и интернета внутри зданий, в том числе на цокольных этажах и в лифтах. Реновацию прошли базовые станции в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Также, благодаря частотному диапазону 800 МГц, расширена зона покрытия в сельской местности.

В июне 2021 года Tele2 совместно с системным интегратором СПМ, компаниями Cisco и Nokia запустили пилотную зону 5G на всех подземных станциях Казанского метрополитена. Последние драйв-тесты показали, что пиковые значения загрузки данных превышают 4000 Мбит/c. Тестовая зона в метрополитене столицы региона продолжит работу до лета.

Благодаря модернизации 30% существующей инфраструктуры выросла пропускная способность сети Верхнеуслонском, Зеленодольском, Мамадышском, Мензелинском, Нурлатском и Сабинском районах республики. Скорость мобильного интернета в республике на 15%. В 2022 году приоритетной задачей для компании станет развитие территории Закамья – Бугульмы, Альметьевска, Заинска, Нижнекамска. Сейчас голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны 97,8% жителей Татарстана.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«В прошедшем году Tele2 сделала основной упор на появление новых объектов и модернизацию LTE-инфраструктуры. С учетом ежегодного роста трафика в среднем на 30%, компания продолжит работу по развитию сети, ликвидации „белых пятен“ на карте Приволжья и увеличению скорости мобильного интернета. В регионах активно развивается жилищное строительство, потребность в качественной голосовой связи и LTE в новых местах проживания клиентов растет. Поэтому одним из ключевых проектов в 2022 году станет обеспечение мобильной связью крупных жилых комплексов и спальных районов».