Tele2 усилила меры защиты здоровья посетителей и персонала в салонах связи 

Tele2 оставила без изменения график работы салонов связи. Фирменная розница функционирует в штатном режиме как в крупных торговых центрах, так и в отдельно стоящих зданиях. В салонах оператора действуют повышенные меры безопасности для посетителей и сотрудников в условиях пандемии, весь спектр услуг мобильной связи по-прежнему доступен.

В связи с увеличенным спросом на телеком-услуги график работы фирменной розницы Tele2 в Татарстане с 30 октября остается неизменным. В салонах связи сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещениях офисов наклеены разделительные линии, призывающие клиентов держать дистанцию друг от друга. Для входа в здания торговых центров площадью более 150 кв. метров посетителям необходимо предъявить QR-код, а также надеть защитную маску. Чтобы сократить время посещения фирменной розницы, можно оформить предварительный заказ SIM-карты Tele2 на сайте и забрать его в ближайшем салоне связи.

В случае отсутствия QR-кода заказ может доставить курьерская служба или ЯндексGo. Все вопросы по мобильной связи, выбору тарифа или подключению дополнительных услуг можно решить дистанционно, позвонив в контактный центр оператора по короткому номеру 611 (для абонентов Tele2) или 8-800-555-06-11 (для клиентов других операторов).

Количество работающих салонов связи Tele2 может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Информация о режиме работы фирменной розницы оперативно обновляется на официальном сайте Tele2.