Tele2 улучшила качество связи в трех районах Татарстана

Tele2 наращивает емкость сети в Татарстане. С начала 2022 года компания установила дополнительное оборудование LTE 800 и внедрила технологию Carrier Aggregation в ключевых районах республики. Это позволило улучшить качество передачи данных и увеличить скорость мобильного интернета на 20%.

Tele2 в Татарстане продолжает проект по оснащению базовых станций дополнительным оборудованием диапазона 800 МГц. Технология обеспечивает широкое покрытие малонаселенных территорий в сельской местности, а также уверенный прием голосовой связи и мобильного интернета внутри зданий со сложными конструктивными решениями, на цокольных этажах и парковках, в лифтах и подвальных помещениях. Работы проводились в Казани, Набережных Челнах, а также Елабужском и Нижнекамском районах. Качество связи улучшено на территории, где проживает более 700 тысяч человек.

В преддверии весенне-летнего сезона Tele2 ускоряет мобильный интернет в дачных массивах благодаря модернизации базовых станций с помощью Carrier Aggregation (СA). Технология передачи данных повышает надежность сигнала и в два раза сокращает время загрузки тяжелого контента в периоды высоких нагрузок на сеть. Согласно данным 2021 года, в период с апреля по октябрь рост трафика на территориях садово-огородных товариществ достигал 35%. В этом году специалисты компании обновили инфраструктуру четвертого поколения в СНТ в районе Дербышек, Гильдеева, в Зеленодольском и Челнинском направлениях.