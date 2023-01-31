Tele2 стала лучшим работодателем среди телеком-компаний по версии hh.ru

Tele2, российский оператор мобильной связи, по итогам 2022 года занял первое место среди телеком-компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии hh.ru и девятое – среди крупнейших российских компаний. Высокие позиции в самом масштабном и авторитетном рейтинге страны вновь подтвердили репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя.

Организатором рейтинга, который проводится с 2010 года, является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. В 2022 году финалистами рейтинга стали 1 082 компании – список лучших работодателей по версии HeadHunter за год вырос на 28%. Став по итогам 2022 года лучшим работодателем в телеком-отрасли, Tele2 в третий раз подряд сохранила первенство среди мобильных операторов и осталась в десятке лидеров из числа крупнейших компаний.

Авторитетный рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям. Первый – это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучали все аспекты работы с персоналом. Второй показатель, который учитывался в рейтинге, – мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым.

Третий показатель, который важен для выбора финалистов рейтинга, – мнение соискателей. Каждый из респондентов может пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли, которые считает привлекательными работодателями. Опция доступна для одного пользователя hh.ru всего один раз, чтобы обеспечить чистоту результатов.

«Несмотря на вызовы прошлого года, рынок труда продолжает развиваться. Мы видим это по активности соискателей и по их интересу к нашей компании и отрасли в целом. Мы благодарим всех, кто голосовал за Tele2 в рейтинге hh.ru, и высоко ценим участие в этом независимом срезе по рынку. С одной стороны, результаты рейтинга помогают соискателям определиться с выбором на рынке труда и найти ту компанию, в которой они будут работать над востребованным продуктом, ощущать причастность к общему результату, стабильность и заботу. С другой – рейтинг помогает нам как работодателю держать руку на пульсе, видеть оценку своей деятельности со стороны и делать все возможное для того, чтобы оставаться лучшим работодателем для своей команды и соискателей», – отметила заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова.

В Tele2 работает 9 000 сотрудников в 69 регионах присутствия компании. Индекс вовлеченности сотрудников оператора по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3 п. п. выше, чем результаты оператора в 2021 году, и на 7 п. п. выше внешнего бенчмарка по уровню вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год. Реклама. ООО «Т2 Мобайл». 2VtzqxGZtzX