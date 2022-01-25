Tele2 продлевает работу тестовой зоны 5G в казанском метро

Tele2 продлила работу тестовой зоны 5G в Казанском метрополитене до середины 2022 года. Сеть пятого поколения по-прежнему доступна на всех подземных станциях метрополитена. Последние драйв-тесты показали, что пиковые значения загрузки данных превышают 4000 Мбит/c.

Клиенты Tele2, владельцы смартфонов с поддержкой 5G, для которых Татарстан является домашним регионом, могут тестировать сверхскоростной интернет на всех подземных станциях Казанского метрополитена. Абоненты других мобильных операторов могут проверить скорость технологии пятого поколения на станции «Кремлевская». Для подключения нужно выбрать в настройках Wi-Fi-доступа сеть «Tele2WiFi5G», сеть 5G работает как на платформе, так и на входных группах.

В июне 2021 года Tele2 совместно с системным интегратором СПМ, компаниями Cisco и Nokia запустили пилотную зону 5G на всех подземных станциях Казанского метрополитена. В рамках проекта развернута выделенная инфраструктура сети пятого поколения на основе пакетного ядра на решении Cisco и подсистемы радио от компании Nokia.

Cisco реализовала технологию разделения плоскостей управления и передачи пользовательских данных CUPS, которая позволяет достигать стабильно высоких скоростей загрузки. На основе этого решения Tele2 построила высоко-масштабируемые распределенные опорные сети с возможностью выноса плоскости передачи данных и приложений на границу сети, обеспечивая минимальные задержки скорости соединения/отклика сети. Объединенной команде специалистов удалось успешно и оперативно решить многие нетиповые технические задачи по интеграции тестовой зоны в существующую инфраструктуру оператора связи. Запуск сети 5G в таком сложном инфраструктурном объекте был реализован при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«По итогам первого этапа тестирования мы отметили стабильный интерес пользователей к новой технологии, пассажиры метро активно пользовались 5G. В России нет коммерческих сетей пятого поколения и проникновение устройств пока невелико. Однако уже сейчас можно оценивать возможности нового стандарта связи, как с точки зрения активности клиентов, так и потребности бизнеса и госзаказчиков. Особенно это актуально в связи с экспоненциальным ростом потребления мобильного интернета на текущей инфраструктуре 4G».