Tele2 присоединился к хартии «Цифровая этика детства» Альянса по защите детей в цифровой среде. Тем самым компания заявляет о готовности способствовать созданию благоприятной и защищенной онлайн-среды для детей, развивать цифровую грамотность и поощрять равные возможности для доступа младшего поколения к технологиям.

Tele2 присоединилась к хартии «Цифровая этика детства» 8 февраля 2022 года, в Международный день безопасного интернета. Таким образом оператор поддерживает стандарты и правила поведения, направленные на создание благоприятного и дружественного интернет-пространства для детей. Tele2 разделяет сформулированные документом этические принципы: уважение ребенка как личности, совместную ответственность за становление детей, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-среде, инклюзивный подход.

В продуктовой политике Tele2 фокусируется на создании безопасных, высокотехнологичных и полезных сервисов для детей. Услуга «Геопоиск+» позволяет определять местоположение детей и получать нотификации о маршрутах. «Родительский контроль» помогает создать безопасную интернет-среду: настраивать списки запрещенных сайтов и мониторить режим работы приложений. Услуга «Дети онлайн» превращает любой тариф в детский, дает доступ к развлекательному и образовательному контенту Wink, защищает от нежелательных подписок. На портале kids.tele2.ru собраны уроки, игры, книги и музыка для детей любого возраста.

«Мы делаем все, чтобы все наши клиенты чувствовали комфорт и безопасность при использовании мобильных сервисов. Но наша особая забота — защита, образование и досуг детей. Услуги Tele2 помогают оградить юное поколение от угроз в интернете, а родителям — чувствовать себя спокойно. Мы делаем связь доступной в самых отдаленных населенных пунктах и проводим уроки мобильной грамотности и кибербезопасности в школах. Присоединение к хартии позволит нам придать этой деятельности системный характер, объединить усилия Tele2 с профессиональным сообществом, государством и обществом», – сказал генеральный директор Tele2 Андрей Патока.

Хартия «Цифровая этика детства» — этическая платформа и руководство к действию для организаций, компаний и объединений, работающих с детьми. Хартия разработана основателями Альянса по защите детей в цифровой среде. В объединение, созданное в сентябре 2021 года, вошли девять ведущих игроков российского IT- и медиарынка. Альянс призван лучше изучить потребности детей и подростков в цифровой среде, разработать понятные правила поведения и ценностные ориентиры в онлайне, защитить младшее поколение от потенциальных угроз в интернете.