Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегменте за 2022 год

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги работы в корпоративном сегменте за 2022 год. Клиенты стали более требовательны к комплексным решениям, активно используют аналитику Big Data и возможности искусственного интеллекта.

В 2022 году компании старались оптимизировать расходы, искали выходы на новые рынки, стремились занять ниши ушедших конкурентов и повысить экономическую эффективности за счет новых продуктов и услуг. В результате вырос спрос на простые в использовании и эффективные каналы коммуникации с покупателями. Они позволяют чутко реагировать на изменения, оперативно принимать решения и оценивать результативность.

В течение года потребление data-трафика бизнес-клиентами выросло в среднем на 15%, параллельно многие компании оптимизировали затраты на голосовую связь и SMS.

В два раза увеличилось количество подключений к корпоративному тарифному плану «Моя команда». Он позволяют сэкономить на связи до 25% бюджета благодаря фиксированному объему минут и интернет-трафика, а также возможностям распределять опции между сотрудниками в зависимости от их потребностей.

Наиболее востребованными услугами у бизнес-абонентов в 2022 стали сервисы автоматизации: корпоративная АТС и SMS-таргет. Ими легко управлять в личном кабинете, в любой момент можно менять настройки в зависимости от потребностей и собирать статистику в пару кликов. Количество клиентов обновленного сервиса КАТС в прошедшем году в Татарстане выросло в 4 раза. Среди решающих факторов компании и предприятия называли: скорость интеграции, возможность организовать многоканальную телефонную сеть без затрат на оборудование и технических специалистов в течение суток, запись входящих и исходящих звонков для оценки качества работы сотрудников и бессрочное хранение аудиофайлов в «облаке».

Второй популярной услугой стал SMS-таргет, доходность от сервиса в прошедшем году в регионе выросла на треть. SMS-таргет объединен с технологией Big Data, что с высокой точностью позволяет найти потенциальных клиентов и актуализировать действующую базу. Сейчас расширенные настройки включают более десятка параметров и оригинальных фильтров, например, можно выявить целевых клиентов – активных пользователей онлайн-платформ и сервисов, спортсменов, сторонников здорового образа жизни или тех, кто интересуется инвестициями или планирует взять кредит. Искусственный интеллект использует look-a-like и подбирает оптимальную для рассылки аудиторию, что способствует повышению продаж в среднем на 12-15%. Высокую эффективность SMS-таргет показал в поиске сотрудников для ИП и предприятий, клиентов долевого строительства, индустрии красоты и фермерских хозяйств.

Выручка Tele2 в M2M-сегменте выросла за год на 25% благодаря современной М2М платформе, которая позволяет управлять удаленными устройствами и аккумулировать данные по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени. При большом количестве М2М SIM-карт у заказчика, применение платформы дает высокую скорость сбора информации и возможность отслеживать местоположение устройств, а также дистанционно вносить изменения в настройки.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Как показывает практика, выигрывают те компании, которые следят за новыми технологиями, ищут перспективные точки роста и формируют конкурентные преимущества. Tele2 продолжает совершенствовать пул своих корпоративных сервисов, при этом эффективно соединяет максимальную функциональность, различные инструменты сбора и оценки данных, а также простоту управления для клиента. Благодаря оперативной аналитике наши клиенты лучше понимают потребности своей целевой аудитории, особенности поведения и могут создавать инновационные продукты, которые будут более востребованы потребителем. Таким образом, заказчик наших продуктов становится трендсеттером в свой отрасли, значительно и надолго опережая своих конкурентов». Реклама. ООО «Т2 Мобайл».