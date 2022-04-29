Tele2 поддержит начинающих журналистов

Tele2, российский оператор мобильной связи, стал партнером 32 всероссийского фестиваля «Волжские встречи». Цель мероприятия – выявить лучшие команды юных журналистов, сценаристов, кинематографистов и ведущих. За время состязания конкурсанты снимут видеосюжеты и целые программы, подготовят выпуски печатных изданий на определенные темы. Tele2 выберет победителей в собственной номинации «Ценности в творчестве – ценности в жизни».

Участниками фестиваля «Волжские встречи» в Казани станут более 500 ребят из 40 регионов России. Tele2 выступает партнером мероприятия, мобильный оператор подготовил для конкурсантов специальную номинацию. Юным журналистам предстоит придумать и снять на смартфоны ролики о корпоративных ценностях компании. Авторы лучших творческих работ получат призы.

В рамках «Волжских встреч» мобильный оператор организует для участников фестиваля мастер-класс нижегородского блогера, психолога, коуча и доцента НИУ ВШЭ Юлии Альтшулер. У Юлии богатый опыт ведения личных страниц в разных социальных сетях, она расскажет о разнице подхода к съемке роликов у блогеров и тележурналистов, поделится секретами, как снять и смонтировать видео, чтобы получить миллион просмотров.