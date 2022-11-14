Tele2 поддержала кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству

Tele2, российский мобильный оператор, стал партнером конкурса школьных команд, организованного Высшей школой экономики. Региональный отборочный этап всероссийского интеллектуального состязания прошел в Казани. Конкурсанты состязались в способности решать кейсы и разрабатывать бизнес-проекты.

Цели кейс-чемпионата выходят за рамки традиционного соревнования и способствуют изучению бизнес-моделей, пониманию, как превратить идею в достойный реализации проект, и развитию универсальных для любой профессии навыков у учеников 9–11-х классов. На этапе подготовки и в процессе самого конкурса команды при поддержке менторов разрабатывали решения реальных региональных проблем, придумывали собственные проекты и предоставляли результаты экспертам от бизнес-структур, вузов и органов власти. Каждая инициатива позволяет улучшить качество жизни в регионе с помощью инноваций и технологий. Жюри оценивало актуальность, оригинальность и реалистичность бизнес-идей, а также вовлеченность команд в проект.

Tele2 как социально ориентированная компания традиционно поддерживает интеллектуальные состязания молодежи. В отборочном этапе участие приняли более 30 команд из Казани, Саратова, Самары, Ульяновска, Чебоксар и других городов Приволжского федерального округа. Tele2 отдельно выделила команду Kukmor и вручила ей специальный приз в номинации «Самый цифровой проект». Ребята предложили идею по созданию приложения-аудиогида по нетипичным, далеким от популярных туристических троп, маршрутам за символическую цену в 100 рублей, а также подготовили экономическое обоснование. Участники получили подарки от мобильного оператора. Финалисты соревнований будут защищать свои проекты в Москве в декабре, где и определятся победители.

Директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров заметил: «Здорово, что школьники интересуются предпринимательством и не боятся решать сложные разноплановые задачи. У подростков на всё свой взгляд, действуют они часто по другим правилам. Наша задача как мобильного оператора — не только обеспечить подрастающее поколение качественными услугами связи, но и поддержать перспективных ребят. Команды кейс-чемпионата показали быструю реакцию, умение адаптироваться под разные условия и способность отвечать на вызовы, что созвучно ценностям Tele2 и нашим принципам работы».

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