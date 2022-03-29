Tele2 подарила бизнес-абонентам в Татарстане более 1,6 миллиона минут

Tele2 продлевает акцию по удвоению пакета голосового трафика до 30 апреля. При подключении новых номеров корпоративные клиенты получат двойной пакет минут на 12 месяцев. За прошедшие полгода представители бизнеса использовали свыше 1,6 миллиона бонусных минут, это более трех лет круглосуточных разговоров по мобильному телефону.

Tele2 продолжает поддерживать предпринимателей и разрабатывает эффективные сервисы для бизнеса, это позволило за полгода увеличить в 2,6 раза количество подключений к пакетным тарифам среди корпоративных клиентов Татарстана. Мобильный оператор проанализировал активность новых абонентов и продлил действие наиболее популярного предложения по удвоению минут на линейке тарифов «Мой бизнес».

Акция стартовала в апреле прошлого года, при подключении к сети Tele2 бизнес-абонентам на выбор предоставлялся двойной пакет гигабайтов или минут. Какую из опций получить, предприниматели решали сами. В первые три месяца клиенты чаще выбирали увеличение гигабайтов, затем в период с июля по ноябрь 75% новых абонентов предпочитали удвоение голосового трафика. Сейчас в рамках акции Tele2 предоставляет двойной объем минут на тарифных планах «Мой бизнес» M, L и XL.

Помимо увеличенного пакета минут тарифы включают безлимитные звонки внутри сети, неограниченный доступ к картам и навигатору, а также трафик в социальных сетях и мессенджерах. По правилам акции сначала расходуются бонусные минуты, потом – основной пакет голосового трафика. Оставшиеся минуты не сгорают и переносятся на следующий месяц. Tele2 продлила срок действия спецпредложения до 30 апреля 2022 года. В феврале и марте по сравнению с прошлым годом количество подключений к тарифному плану «Мой бизнес М» выросло в Приволжье в 2,7 раза, к «Мой бизнес L» - в 5,5 раз.