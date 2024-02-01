Tele2 обозначила тренды для предпринимателей

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Специалисты Tele2 отмечают вновь актуальный тренд на привлечение клиентов в классические торговые точки, салоны и розничные магазины. Для этих целей ранее использовали зарубежные социальные сети и инструменты продвижения. После их ухода из России аудитория площадок постепенно снижается. Хорошей альтернативой в этой ситуации стали сервисы на основе аналитики больших данных. Так, выручка Tele2 от SMS-таргет увеличилась в 2,3 раза.

Сервис эффективен в сферах услуг, красоты и здоровья, розничных продажах и логистике. Инструмент работает на основе больших данных, настройки включают десятки параметров, искусственный интеллект подбирает оптимальную для рассылки аудиторию, что повышает продажи в среднем на 15% и увеличивает число посетителей в рознице. В то же время стоимость отправки SMS-сообщения зафиксирована, что помогает верно спланировать рекламный бюджет.

SMS-таргет также оказался эффективным инструментом для поиска разнорабочих, операторов машин, монтажников, грузчиков и квалифицированного линейного персонала на предприятия. Количество подключений HR-сервиса за год в регионе выросло вдвое. Самыми востребованными параметрами при настройке SMS-таргета для найма сотрудников стали место жительства, увлечения, уровень дохода и образования.

Внедрение технологий в сжатые сроки — еще один тренд на 2024 год. Доходность обновленного сервиса КАТС в прошедшем году в Татарстане выросла в 1,3 раза. Интегрировать корпоративную АТС, организовать многоканальную телефонную сеть без затрат на оборудование и технических специалистов можно за одни сутки. Сервис позволяет хранить записи звонков для оценки качества работы сотрудников в «облаке» бессрочно и оценивать качество общения с помощью искусственного интеллекта.

Использование аналитики для принятия решений и оптимизации процессов — обязательный тренд в бизнес-сфере на ближайшие несколько лет. Компании, которые получают и анализируют данные о клиентах, потребностях, конкурентах и рынке в целом, работают более эффективно. В Татарстане спрос на продукты Big Data вырос в 3,6 раза. Сервис особенно востребованы в промышленной, градостроительной, транспортной и туристической сфере.

В то же время по-прежнему актуальны инструменты автоматизации. База клиентов Tele2 в M2M-сегменте выросла за год на 25%. Технология помогает управлять удаленными устройствами, собирать данные по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени и контролировать местоположение устройств, а также дистанционно вносить изменения в настройки.

Сейчас для ведения бизнеса нужно учитывать множество факторов, владеть знаниями и современными технологиями. Сервисы Tele2 в 2023 году стали эффективной и доступной альтернативой продвижению в социальных сетях и интернете. Реклама. ООО «Т2 Мобайл»