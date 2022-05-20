Tele2 назвала три главных тренда в разработке приложений

Tele2, российский оператор мобильной связи, рассказал о трендах в развитии мобильных приложений, учитывающих интересы разработчиков и пользователей. Эксперты компании выступили на всероссийской конференции для IT-специалистов Merge, которая проходит в эти дни в Иннополисе. Гостями мероприятия стали разработчики ПО из 40 городов России. Виктория Голосниченко, старший менеджер цифровых продуктов Tele2, рассказала, как повысить активность клиентов в личном кабинете пользователя и одновременно оптимизировать затраты на digital-сервисы.

Направление цифровых сервисов и приложений в последние два года становится одним из приоритетных в вопросе взаимодействия телеком-операторов с клиентами. Число активных пользователей приложения «Мой Tele2» увеличилось за этот период на 23%. Специалисты отмечают, что такая динамика обеспечена обновлением функционала приложения, добавлением новых инструментов сервиса и грамотным использованием push-уведомлений. Опытом работы над проектом поделилась с участниками конференции старший менеджер цифровых продуктов Tele2 Виктория Голосниченко.

Создание собственного сервиса для рассылки всплывающих обновлений позволило Tele2 повысить надежность и конфиденциальность работы с клиентами. Компания перешла на систематическую рассылку уведомлений, интегрировала в них предложения от искусственного интеллекта Миа, а также добавила возможность сохранения всплывающих сообщений в личном кабинете абонентов. Теперь клиенты оператора могут ознакомиться с информацией в удобное для них время, поэтому стали чаще открывать и активировать спецпредложения. В то же время серьезная работа над визуальными элементами также способствовала наращиванию пользовательской аудитории.

С 2019 по 2021 год популярность приложения Tele2 выросла в России в 5 раз. В 2021 году клиенты воспользовались сервисом «Мой Tele2» 2 млрд раз – прирост количества сессий составил 21% год к году. По мнению экспертов компании, в ближайшие пару лет push-уведомления останутся актуальным цифровым инструментом продвижения.

Виктория Голосниченко, старший менеджер цифровых продуктов Tele2:

«Тренд на персонализацию станет еще более актуальным в ближайшие пару лет. Цифровые продукты уйдут от обращения к абстрактной целевой аудитории в сторону индивидуального подхода и баланса пользы и информирования. В приоритете должны оставаться интересы клиентов. Это позволит взаимодействовать с пользователями более эффективно и повысить их лояльность к компании. В то же время предстоит расширять возможности искусственного интеллекта и фокусироваться на его визуальной составляющей».