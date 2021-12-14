Tele2 и МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве

Tele2 и МЧС России подписали соглашение об информационном и экспертно-аналитическом взаимодействии. Основные направления работы — использование аналитики больших данных для снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Соглашение о взаимодействии подписали: от МЧС России — заместитель министра Виктор Ничипорчук, от Tele2 — директор по аналитике больших данных Антон Мерзляков. Стороны договорились о взаимодействии в создании стандартов обмена информацией, разработке инновационных технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствовании схем связи и оповещения при возникновении ЧС.

В соответствии с соглашением стороны разработают метод определения количества людей на территории возможного возникновения ЧС. Data scientists Tele2 построят модели на основе выявления профилей поведения групп людей в конкретных регионах по различным характеристикам. Например, будут учитываться сезон года, время суток, тип дня, погодные, новостные и другие факторы. Они собираются оператором на основе собственных данных и внешних источников, а затем обрабатываются.

Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, станут Приморский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Эти регионы объединяет высокий риск возникновения происшествий из-за сложного рельефа местности и особенностей погодных условий.

Директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков прокомментировал заключение соглашения со спасателями. «Аналитика больших данных активно используется в самых разных сферах жизни, а безопасность людей — одна из стратегических задач. Информация о количестве пострадавших в зоне прогнозируемого риска может стать решающей — с ее помощью можно повышать эффективность мер для предотвращения ЧС и планировать ресурсы для ликвидации возможных последствий. Мы рады сотрудничеству с МЧС России и надеемся, что оно принесет ряд продуктивных решений», — заметил он.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2020 года показатель NPS составил 40%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 11 процентных пунктов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.