Tele2 дарит «золотые» номера новым клиентам

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает новым абонентам бесплатно подключить красивый номер категории «золото». Предложение доступно при оформлении SIM-карты с тарифом «Мой онлайн+» в интернет-магазине и оплате услуг связи за 3 месяца.

Новые клиенты оператора могут получить «золотой» номер с запоминающейся комбинацией цифр бесплатно при покупке SIM-карты в интернет-магазине. Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать номер стоимостью 3000 рублей, оплатить абонентскую плату на тарифе «Мой онлайн+» за 3 месяца. При оформлении заказа нужно применить промокод goldkazan, который предоставит скидку 100% на красивый номер.

Оформление заказа в онлайн-канале занимает несколько минут, получить SIM-карту клиенты могут в течение часа в ближайшем салоне связи. Акция действует только при самовывозе.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

«К номеру мобильного телефона сегодня привязаны приложения банков и различных интернет-сервисов, ключи от личных кабинетов, электронные кошельки, мессенджеры и социальные сети. Красивую комбинацию проще запомнить и использовать для авторизации в разных сервисах. Кроме того, такой номер может пригодиться для привлечения клиентов и продвижения услуг. Красивые номера полезны и востребованы – учитывая интересы наших абонентов, мы предлагаем подключить их на специальных условиях».