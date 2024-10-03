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«Тела ВСУшников и горящие высотки»: Видео зачистки Угледара бойцами из Бурятии (18+)
Кадры зачистки улиц Угледара бойцами штурмового отряда 5-й гвардейской танковой бригады ВС РФ из Бурятии опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.
На записи, сделанной российскими разведчиками с БПЛА, предстает панорама разрушенного города, пережившего тяжелые бои. В кадр попадают горящие многоэтажки и тела убитых украинских военнослужащих, оставленных отступающими в спешке сослуживцами.
«Командование украинских формирований бросило в Угледаре своих убитых и тяжелораненых солдат и офицеров. Видео с панорамой этого города от штурмовиков из Бурятии это подтверждает», – комментирует видео Дамбиев.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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