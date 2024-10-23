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Тела двух россиян, скончавшихся в гостинице Ташкента, отправили в Россию
Тела двух россиян, скончавшихся в гостинице Ташкента, отправили утром авиарейсом на родину.
Как сообщают РИА «Новости», среди них была журналистка Инесса Паперная. Она и ее друг скончались из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы «Караман палас».
По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.
В другом номере было обнаружено тело жителя Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выявить причину смерти.
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