Тела двух россиян, скончавшихся в гостинице Ташкента, отправили в Россию

Тела двух россиян, скончавшихся в гостинице Ташкента, отправили утром авиарейсом на родину.

Как сообщают РИА «Новости», среди них была журналистка Инесса Паперная. Она и ее друг скончались из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы «Караман палас».

По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.

В другом номере было обнаружено тело жителя Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выявить причину смерти.