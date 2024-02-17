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Тела девушки и парня нашли в салоне автомобиля в Казани
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В Казани в автомобиле «Лада» обнаружили два трупа, сообщил источник «Татар-информа».
Тела 30-летней девушки и 22-летнего юноши были найдены в салоне припаркованного на Таежной авто.
Что стало причиной гибели, покажет вскрытие. Не исключено, что это может быть связано с наркотиками.
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