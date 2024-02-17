Тела девушки и парня нашли в салоне автомобиля в Казани

В Казани в автомобиле «Лада» обнаружили два трупа, сообщил источник «Татар-информа».

Тела 30-летней девушки и 22-летнего юноши были найдены в салоне припаркованного на Таежной авто.

Что стало причиной гибели, покажет вскрытие. Не исключено, что это может быть связано с наркотиками.