Тела аспиранта МГУ из Казани и девушки из Омска найдены в квартире в Москве

В одной из квартир на Большой Академической улице в Москве полицейские обнаружили тела 23-летнего аспиранта биологического факультета МГУ и 21-летней девушки. По данным РИА Новости, предположительно, молодые люди свели счеты с жизнью.

По сообщениям агентства, к правоохранителям обратился отец юноши. Он сообщил, что сын прислал ему сообщение, что «решил не продолжать жить».

Тела были найдены на кровати. Известно, что молодой человек был уроженцем Казани, а девушка – из Омска.

