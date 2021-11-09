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Происшествия
9 ноября 2021  10:47
Полина Шевчук

Тела аспиранта МГУ из Казани и девушки из Омска найдены в квартире в Москве

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В одной из квартир на Большой Академической улице в Москве полицейские обнаружили тела 23-летнего аспиранта биологического факультета МГУ и 21-летней девушки. По данным РИА Новости, предположительно, молодые люди свели счеты с жизнью.

По сообщениям агентства, к правоохранителям обратился отец юноши. Он сообщил, что сын прислал ему сообщение, что «решил не продолжать жить».

Тела были найдены на кровати. Известно, что молодой человек был уроженцем Казани, а девушка – из Омска.
 

#суицид #покончил с собой
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