Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Тела 200 убитых израильтян, включая 40 детей, нашли на юге страны
В Кибуце Кфар-Аза были найдены тела 200 человек, в том числе 40 убитых ХАМАС детей, сообщает РИА Новости.
В минувший вторник представителей СМИ пригласили осмотреть места разрушений на юге страны. Кфар-Аз был разрушен ХАМАС в первые дни вторжения.
По данным агентства, у некоторых убитых детей отрублены головы.
Напомним, в прошлую субботу Израиль был атакован со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников