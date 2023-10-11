Тела 200 убитых израильтян, включая 40 детей, нашли на юге страны

В Кибуце Кфар-Аза были найдены тела 200 человек, в том числе 40 убитых ХАМАС детей, сообщает РИА Новости.

В минувший вторник представителей СМИ пригласили осмотреть места разрушений на юге страны. Кфар-Аз был разрушен ХАМАС в первые дни вторжения.

По данным агентства, у некоторых убитых детей отрублены головы.

Напомним, в прошлую субботу Израиль был атакован со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.