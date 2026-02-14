Тель-Авив и Иерусалим стали самыми загрязненными городами мира из-за пыльной бури

Тель-Авив и Иерусалим 14 февраля возглавили список самых загрязненных городов мира из-за сильной пыльной бури, накрывшей Израиль. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на данные рейтинга швейцарской компании IQAir, которая оценивает качество воздуха в городах, передает «ТАСС».

Индекс качества воздуха (AQI) в Тель-Авиве достигал 2 090 пунктов. В Иерусалиме показатель поднимался до 597 AQI. В обоих случаях уровень загрязнения оценивался как опасный. Третью строчку рейтинга занял Лахор в Пакистане с показателем 1 165 AQI, где качество воздуха характеризовалось как нездоровое.

В Тель-Авиве из-за пыльной бури резко ухудшилась видимость, на море наблюдались высокие волны и сильные порывы ветра. Медики рекомендовали жителям страны по возможности не выходить на улицу без необходимости.

Также они предупреждали, что для людей с хроническими заболеваниями пребывание на открытом воздухе может представлять серьезную опасность.