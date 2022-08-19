На террасе Нацбиблиотеки РТ прозвучали тексты и любимая музыка Василия Аксенова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На террасе Национальной библиотеки РТ состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный писателю Василию Аксенову. Организатором мероприятия выступил журнал «Казань», тесно связанный со знаменитым прозаиком.

К примеру, на страницах журнала неоднократно фигурировало имя писателя, а в самом первом выпуске городского издательства была впервые размещена повесть его отца — бывшего казанского градоначальника Павла Аксенова «Последняя вера». К тому же Василий Аксенов был близким другом членов семьи главного редактора журнала Альбины Абсалямовой, в том числе ее дяди — саксофониста, основателя ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова.

«Когда я была маленькой, имя Аксенова часто звучало в доме моих дяди и тети, хотя на тот момент он уже жил за рубежом. Мне было 19 лет, когда я с семьей была приглашена в его дом. Это был один из самых теплых вечеров. Василий Павлович тогда вспоминал о своей жизни в Казани, рассказывал, как Адель Кутуй как-то въехал в его двор на быке. Правда это или нет, уже мы не узнаем, но эта история мне хорошо запомнилась, уж очень весело он ее рассказывал», — поделилась воспоминаниями она.

Дружба с Козловым повлияла и на музыкальные предпочтения Аксенова — он был большим знатоком джаза. Поэтому на вечере звучали не только тексты, но и любимая музыка писателя. Отсюда и название — «Текст и музыка», причем вторая часть явно превалировала над первой. «Текста на других площадках города сегодня и так прозвучало много. Мы сделаем акцент на музыке», — объяснила Абсалямова.

Так, на террасе прозвучали любимые джазовые стандарты Аксенова, которые фигурировали и в его повестях.

«Во второй половине прошлого столетия Аксенов был частым гостем ресторана „Казань“, где впитывал в себя эту культуру. Он посещал многие концерты Олега Лундстрема и вообще воспринимал только „олдскульный“ джаз. У него есть повесть „В поисках грустного бэби“, навеянная сочинением Melancholic baby», — рассказал саксофонист Евгений Соколов.

Сам Соколов в этот вечер выступил с джазовой певицей Лилией Чугуновой. К музыкальному «батлу» присоединился и незрячий пианист Владимир Ненастин.

Особенно тепло встречала публика трио худрука оркестра La Primavera Рустема Абязова, скрипачки Анастасии Селивановой и пианистки Елены Лось. Рустем Абязов и раньше тесно сотрудничал с журналом «Казань». Но за последнее время эта связь сильно укрепилась — не вышел еще ни один выпуск, в котором не фигурировал бы Абязов. Также он желанный гость и участник концертных программ-презентаций издательства.

«Я затеял цикл под названием „Эскизы мемуаров“. В соответствии с тематикой номера описываю воспоминания из своей жизни. Может быть, когда-нибудь выйдет книга», — заметил он.

В этот вечер не обошлось и без поэзии современных писателей, отрывков из малоизвестных произведений Аксенова, в разные годы публиковавшихся на страницах журнала.