Текст «Тотального диктанта-2023» создаст Василий Авченко, издавший книгу с Лагутенко

Организаторы акции «Тотальный диктант-2023» в онлайн-марафоне Фестиваля грамотности в Ярославле объявили имя писателя, который станет автором текста диктанта в следующем году. Это Василий Авченко, родившийся в Иркутской области, а проживающий во Владивостоке. Российский писатель и журналист – финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС», написавший в том числе фантастическую повесть «Владивосток-3000» в соавторстве с музыкантом Ильей Лагутенко.

Для «Тотального диктанта» Василий Авченко напишет текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Масштабная акция пройдет в следующем году 8 апреля.

«Скорее всего, как в последние годы, это будут четыре части текста. Но точнее об этом мы отдельно сообщим позже», – уточнила для «Татар-информа» представитель организаторов «Тотального диктанта» Наталья Тютюникова.

«Тотальный диктант-2023» получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Работа по подготовке акции будущей весной уже начата штабом организаторов.

Первый «Тотальный диктант», напомним, прошел в 2004 году. Его написали студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. С каждым годом акция расширяла масштаб, выйдя за пределы России. С 2010 года специально к акции писатели-современники создают тексты, первым автором «Тотального диктанта» стал Борис Стругацкий. В 2022 году акция охватила более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона.