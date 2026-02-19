Текслер представил планы комиссии «Экономика и финансы» на 2026 год

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Рабочая встреча помощника Президента России, секретаря Государственного совета РФ Алексея Дюмина и губернатора Челябинской области, руководителя комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексея Текслера прошла в Москве.

Глава региона представил итоги работы комиссии «Экономика и финансы» за 2025 год и обозначил приоритеты на 2026-й. В докладе он сделал акцент на поддержке региональных бюджетов, мерах по стимулированию экономической активности в субъектах РФ и развитии межбюджетных отношений, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Текслер сообщил, что в прошлом году комиссия сосредоточилась на системных решениях, которые должны обеспечить устойчивость региональных финансов и выполнение социальных обязательств перед жителями. Участники встречи также обсудили предложения по дополнительной поддержке регионов в 2026 году.

Отдельно стороны остановились на мерах помощи участникам специальной военной операции и их семьям в Челябинской области. Текслер отметил, что в регионе выстроена комплексная система поддержки: принят один из первых в стране областных законов о помощи участникам СВО, работает филиал госфонда «Защитники Отечества», создан областной Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и формируется сеть его подразделений в крупных городах.

Кроме того, в области расширяется сеть медицинских учреждений для реабилитации ветеранов, обновлена инфраструктура госпиталя Минобороны и областного госпиталя ветеранов войн.

Параллельно развиваются проекты по адаптивному спорту и социальной интеграции бойцов. В их числе – образовательная программа «Герои Южного Урала», проект «Навигатор участника СВО» и сервис «СВОи возможности». Также действуют меры поддержки работодателей и система наставничества для трудоустроенных ветеранов.