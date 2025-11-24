Тэйлор Бек вернулся в ХК «Сибирь»

Фото: пресс-служба ХК "Сибирь"

Новосибирская «Сибирь» объявила о подписании контракта с 34-летним канадским нападающим Тейлором Беком. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Тейлор Бек уже знаком болельщикам «Сибири» по выступлениям за клуб в 2022-2025 годах. За это время он сыграл 196 матчей, в которых набрал 156 очков (51 гол + 114 передач).

В КХЛ Бек выступал за такие клубы, как «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего в лиге он провёл 485 матчей, в которых набрал 374 очка (123 гола + 251 передача). Также Тейлор провёл шесть игр за швейцарский «Женева-Серветт», но результативными действиями не отметился.