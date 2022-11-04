Тегеран не станет дойной коровой США: Раиси ответил Байдену, что его страна уже свободна

Президент Ирана Ибрагим Раиси на слова американского лидера Джо Байдена о том, что Штаты «освободят» исламскую республику, ответил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен, – заявил Раиси во время своего выступления перед сторонниками исламской революции. – Тегеран никогда не станет дойной коровой США».

11 февраля 1979 года в республике произошла Исламская революция. Власть в стране перешла в руки духовенства во главе с имамом Хомейни. Весной был проведен референдум. Население проголосовало за образование исламской республики — вся власть сосредотачивалась в руках духовенства, а главой страны становился Хомейни.

Ранее Джо Байден во время своего выступления в Калифорнии заявил, что Штаты намерены «освободить» Иран, добавив, что страна «освободит себя сама».

В Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки. Поводом стала гибель Махсы Амини после ее задержания полицией нравов. Протестующие нападают на полицейских и военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. Власти республики обвиняют Запад в поддержке протестов.