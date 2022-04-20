ТЭФ-2022: КГЭУ идет в ногу со временем и готов решать самые актуальные задачи

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил разработки Казанского государственного энергоуниверситета, представленные на специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности-2022, который открылся 19 апреля в МВЦ «Казань Экспо».

КГЭУ на протяжении многих лет является одним из активных участников и ключевых партнеров ТЭФ. В этом году в работе форума приняли участие более 60 предприятий из 34 регионов России и 3 стран, представители республиканских и федеральных органов власти.

«Энергоэффективность и защита окружающей среды — это задачи, решение которых будет способствовать укреплению конкурентоспособности нашей экономики и созданию комфортной среды для граждан», — сказал Рустам Минниханов, открывая форум.

На стенде Казанского энергоуниверситета специализированной выставки президенту представили инновационные разработки ученых вуза.

«Мы единственный вуз в Татарстане, который участвовал в конкурсе за три федеральных мегагранта и все три выиграл. Это „Приоритет −2030“, „Наука и университеты“ — НОЦ мирового уровня — молодежные лаборатории и открытый конкурс по постановлению Правительства №218», — обратился к Президенту ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Он показал Рустаму Минниханову мультиспектральный подвес вертолетного базирования для диагностики высоковольтных ЛЭП, программное обеспечение для которого создается в КГЭУ.

Президент положительно оценил вклад университета в программу импортозамещения в сфере цифровых технологий, а партнеры вуза по данному проекту выразили готовность доработать проект, исходя из требований сегодняшних реалий.

«Казанский энергетический университет шагает в ногу со временем и готов решать самые актуальные задачи», — считает менеджер «Пергам-инжиниринг» Константин Коваленко.

Эдвард Абдуллазянов также презентовал Президенту Татарстана разработку лаборатории «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности», которая создана в КГЭУ на базе научно-образовательного центра мирового уровня «Циркулярная экономика» в рамках национального проекта «Наука и университеты». Возглавил ее 36-летний итальянский ученый с мировым именем Умберто Берарди из университета Райерсона (Канада).

В лаборатории КГЭУ разработаны опытные образцы высокотемпературного изоляционного материала на основе кварцевого аэрогеля, который может применяться при температуре до 650°C, а его теплопроводность составляет от 10 до 90 мВт/мК. Внедрение этой разработки способствует декарбонизации экономики и снижению углеродного следа от объектов промышленной и теплоэнергетической инфраструктуры.

Огромной популярностью у посетителей стенда КГЭУ пользовалась программа ScienceSlam. Ученые университета доступным языком рассказывали о своих разработках и сферах их применения. Многие считают, что наука — это сложно, непонятно и очень официально, поэтому гостям ТЭФ впервые предоставили возможность убедиться в обратном.

Представители КГЭУ выступили спикерами в деловой программе форума на самые актуальные для современной энергетики темы.

В рамках работы ТЭФ-2022 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КГЭУ и компанией «СпецАвтоИнжиниринг» по направлению «Беспилотный электротранспорт». Со стороны университета документ заверил ректор Эдвард Абдуллазянов, со стороны партнеров — заместитель гендиректора компании Снежана Трантина.