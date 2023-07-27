Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Течет холодный пот, начинается рвота, путается сознание»: врачи о лечении мухоморами
Два-три человека в месяц поступают в отделение токсикологии после употребления БАДов из ядовитых грибов в Татарстане. И не всех, по словам докторов, удается вернуть к жизни. О том, чем опасен микродозинг и как яд действует на организм, «Татар-информу» рассказали нарколог, токсиколог и санитарный врач.
«Научных доказательств полезности мухоморов – нет!»
Популярность в России набирает так называемый микродозинг – прием небольших доз ядовитого мухомора. Гриб продают в сушеном виде, а чаще – измельченным в капсулах. Объявления о продаже гриба публикуются на сайтах, в Telegram-каналах и других мессенджерах.
Продавцы «волшебных» капсул с мухоморами обещают, что грибы за месяц избавят покупателя от тревоги и даже помогут от алкогольной зависимости. По их словам, как по волшебству уйдут депрессия, неврозы, нормализуется сон. А главное – эффект будет вечным.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ «Татар-информу» объяснили, что идеей полезности мухоморов в малых дозах, как правило, увлекаются люди, экспериментирующие с различными психоактивными веществами.
«По их заверениям, маленькие дозы мухомора якобы совсем не токсичны, зато способствуют расслаблению, улучшают сон, поднимают настроение и проясняют сознание. Но никаких научных доказательств этим теориям нет. Немногочисленные исследования влияния микродозинга на организм не подтвердили субъективный опыт любителей мухоморов», – подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.
Главный токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии седьмой казанской больницы Алия Насибуллина рассказывает, что любители микродозинга попадают в ее отделение довольно часто. Одни поступают в больницу в крайне тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней степени тяжести. По подсчетам токсиколога, это примерно 2-3 человека в месяц.
«Многие употребляют микродозинг с целью купировать свою бессонницу, так как в описании в интернет-магазинах написано, что препараты помогают от этой проблемы. Ну и поднять настроение», – рассказала доктор.
Токсиколог добавила, что в состав этих капсул добавляют разные виды мухомора. И подтвердила, что никаких клинических испытаний микродозинга не проводилось и обоснований их якобы чудесных свойств, которые им приписывают, нет.
Однако объявлений о продаже подобных добавок становится все больше. По заверению производителей, они продают не яд в капсулах, а «шанс раз и навсегда сделать жизнь лучше».
В Роспотребнадзоре напомнили, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, запрещены для использования в составе биологически активных добавок к пище.
На маркетплейсах продавали мухомор даже детям
Минувшей весной Роспотребнадзор Татарстана добился блокировки сайтов и страниц на маркетплейсах, где продавали биологические добавки к пище из мухоморов, об этом писал «Татар-информ».
Тогда в ведомство поступила информация от коллег из Московской области о том, что в Оренбурге биологически активными добавками из мухомора отравились два ребенка. Дети заказали его на маркетплейсе. Сотрудники Роспотребнадзора направили исковое заявление в Вахитовский суд Казани в защиту прав и законных интересов потребителей о признании информации из интернета запрещенной к распространению на территории России.
Суд полностью удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора по Татарстану и направил решение для блокировки доменных имен о продаже таких БАДов в Роскомнадзор.
«Мухомор содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом. Одним из таких веществ является иботеновая кислота. Она обладает нейротоксичными свойствами и вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект», – объяснили в пресс-службе санитарного ведомства.
Употребление мухоморов приводит к выраженному повышению двигательной активности, нарушению координации, судорогам, а также к спутанности сознания, дезориентации в пространстве, визуальным и слуховым галлюцинациям.
В России ежегодно почти тысяча человек получают отравление грибами, порядка тридцати из них умирают.
Полицейские поймали неадекватного мужчину, оказалось – любитель микродозинга
Главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии Степан Криницкий высказал свое негативное отношение к микродозингу.
По его словам, в мухоморах содержится сильнодействующее вещество, которое отнесено к ядовитым и вызывает галлюцинации.
«В наркодиспансере был пациент, взрослый мужчина, которого привезли на экспертизу. Полицейские задержали его из-за неадекватного поведения. При проведении обследования мужчина признался, что употреблял мухоморы, потому что увлекается микродозингом», – отметил доктор.
Ему поставили диагноз «немедицинское употребление психоактивных веществ с целью получения опьянения».
Степан Криницкий вспомнил, что для того, чтобы вылечить этого мужчину, пришлось собирать телемедицинский консилиум с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева.
«Если в составе грибов находится вещество, которое относится к списку наркотиков, то зависимость от них является наркоманией. Например, грибы из псилоцибинового ряда, которые вызывают галлюцинации. Если же в их составе содержатся другие соединения, то зависимость от них – это токсикомания», – добавил он.
Мухоморы отонсятся к псилоцибиновому ряду, то есть увлечение микродозингом с содержанием частиц этих грибов можно назвать наркоманией.
Знахари из интернета предлагают лечить грибами рак
Нередко в интернете наталкиваешься на видео знахарок, которые призывают лечиться травами и грибами, забыв о медицине и лекарствах.
«К сожалению, таких лекарей стало даже больше, чем в прошлом году. Они свои якобы медицинские знания пытаются монетизировать. Они и онкологию лечат, как говорят. А пациент тратит свое драгоценное время, когда он не идет на правильную диагностику, к специалистам. Он не начинает правильное лечение», – поделилась Алия Насибуллина.
Кроме того, некоторые из таких популярных онлайн-лекарей подчеркивают, что от таблеток надо отказаться вовсе, ведь пользу их терапия грибами и травами принесет исключительно с отказом от препаратов.
Квалифицированные медики с образованием категорически против такого лечения и пытаются уберечь от этого пациентов.
Безопасен ли ежовик?
Между тем на маркетплейсах появились новые предложения – заказать микродозинг ежовика гребенчатого.
В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что этот гриб из семейства герициевых порядка сыроежковых. Токсичных соединений, как в мухоморе, в нем нет и в перечне ядовитых грибов он не значится, однако никакого положительного эффекта микродозинг ежовика приносить не может.
«Информация о ежовике гребенчатом в Техническом регламенте Таможенного союза о безопасности пищевой продукции и во Временной инструкции по расследованию пищевых отравлений грибами отсутствует. Следовательно, на данный момент исковые заявления о блокировке сайтов по продаже данного гриба не подавались», – отметили в ведомстве на запрос агентства.
Однако у нарколога Степана Криницкого прогнозы по этому грибу самые неблагоприятные.
«Это очередной гриб с какими-то психоактивными веществами. Что-то плюшевое, не приносящее никакого эффекта, в продажу попросту не пускают», – уверен он.
Поэтому стоит всегда помнить, что положительный эффект от микродозинга никем не доказан, а вот с негативными последствиями употребления таких БАДов врачи встречаются нередко.
Главный токсиколог республики объяснила, что отравление микродозингом можно распознать: сначала проступает холодный пот, начинается сильное потоотделение, может быть тошнота, рвота и сильное головокружение. У человека начинает путаться сознание, он может вести себя неадекватно.
«Неважно, когда препараты были приняты, даже если больше двух-трех часов назад, необходимо попытаться промыть желудок», – посоветовала врач.
«Если произошло отравление какими-либо грибами, нужно сразу же вызывать скорую, это очень сильнодействующее вещество. Люди подобными, бывает, травятся насмерть», – продолжил нарколог.
Фото на анонсе: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»