«Течет холодный пот, начинается рвота, путается сознание»: врачи о лечении мухоморами

В России набирает популярность так называемый микродозинг – прием небольших доз мухомора

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Научных доказательств полезности мухоморов – нет!»

Популярность в России набирает так называемый микродозинг – прием небольших доз ядовитого мухомора. Гриб продают в сушеном виде, а чаще – измельченным в капсулах. Объявления о продаже гриба публикуются на сайтах, в Telegram-каналах и других мессенджерах.

Продавцы «волшебных» капсул с мухоморами обещают, что грибы за месяц избавят покупателя от тревоги и даже помогут от алкогольной зависимости. По их словам, как по волшебству уйдут депрессия, неврозы, нормализуется сон. А главное – эффект будет вечным.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ «Татар-информу» объяснили, что идеей полезности мухоморов в малых дозах, как правило, увлекаются люди, экспериментирующие с различными психоактивными веществами.

«По их заверениям, маленькие дозы мухомора якобы совсем не токсичны, зато способствуют расслаблению, улучшают сон, поднимают настроение и проясняют сознание. Но никаких научных доказательств этим теориям нет. Немногочисленные исследования влияния микродозинга на организм не подтвердили субъективный опыт любителей мухоморов», – подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

Алия Насибуллина отметила, что любители микродозинга оказываются в отделении токсикологии довольно часто Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии седьмой казанской больницы Алия Насибуллина рассказывает, что любители микродозинга попадают в ее отделение довольно часто. Одни поступают в больницу в крайне тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней степени тяжести. По подсчетам токсиколога, это примерно 2-3 человека в месяц.

«Многие употребляют микродозинг с целью купировать свою бессонницу, так как в описании в интернет-магазинах написано, что препараты помогают от этой проблемы. Ну и поднять настроение», – рассказала доктор.

Токсиколог добавила, что в состав этих капсул добавляют разные виды мухомора. И подтвердила, что никаких клинических испытаний микродозинга не проводилось и обоснований их якобы чудесных свойств, которые им приписывают, нет.

Однако объявлений о продаже подобных добавок становится все больше. По заверению производителей, они продают не яд в капсулах, а «шанс раз и навсегда сделать жизнь лучше».

В Роспотребнадзоре напомнили, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, запрещены для использования в составе биологически активных добавок к пище.

По заверению производителей, они продают не яд в капсулах, а «шанс раз и навсегда сделать жизнь лучше» Фото: © «Татар-информ»

На маркетплейсах продавали мухомор даже детям

Минувшей весной Роспотребнадзор Татарстана добился блокировки сайтов и страниц на маркетплейсах, где продавали биологические добавки к пище из мухоморов, об этом писал «Татар-информ».

Тогда в ведомство поступила информация от коллег из Московской области о том, что в Оренбурге биологически активными добавками из мухомора отравились два ребенка. Дети заказали его на маркетплейсе. Сотрудники Роспотребнадзора направили исковое заявление в Вахитовский суд Казани в защиту прав и законных интересов потребителей о признании информации из интернета запрещенной к распространению на территории России.

Суд полностью удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора по Татарстану и направил решение для блокировки доменных имен о продаже таких БАДов в Роскомнадзор.

«Мухомор содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом. Одним из таких веществ является иботеновая кислота. Она обладает нейротоксичными свойствами и вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект», – объяснили в пресс-службе санитарного ведомства.

Употребление мухоморов приводит к выраженному повышению двигательной активности, нарушению координации, судорогам, а также к спутанности сознания, дезориентации в пространстве, визуальным и слуховым галлюцинациям.

В России ежегодно почти тысяча человек получают отравление грибами, порядка тридцати из них умирают.

Степан Криницкий: «Если в составе грибов находится вещество, которое относится к списку наркотиков, то зависимость от них является наркоманией» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Полицейские поймали неадекватного мужчину, оказалось – любитель микродозинга

Главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии Степан Криницкий высказал свое негативное отношение к микродозингу.

По его словам, в мухоморах содержится сильнодействующее вещество, которое отнесено к ядовитым и вызывает галлюцинации.

«В наркодиспансере был пациент, взрослый мужчина, которого привезли на экспертизу. Полицейские задержали его из-за неадекватного поведения. При проведении обследования мужчина признался, что употреблял мухоморы, потому что увлекается микродозингом», – отметил доктор.

Ему поставили диагноз «немедицинское употребление психоактивных веществ с целью получения опьянения».

Степан Криницкий вспомнил, что для того, чтобы вылечить этого мужчину, пришлось собирать телемедицинский консилиум с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева.

«Если в составе грибов находится вещество, которое относится к списку наркотиков, то зависимость от них является наркоманией. Например, грибы из псилоцибинового ряда, которые вызывают галлюцинации. Если же в их составе содержатся другие соединения, то зависимость от них – это токсикомания», – добавил он.

Мухоморы отонсятся к псилоцибиновому ряду, то есть увлечение микродозингом с содержанием частиц этих грибов можно назвать наркоманией.

В соцсетях всплывают видео знахарок с призывами лечиться травами и грибами, забыв о медицине и лекарствах Фото: © «Татар-информ»

Знахари из интернета предлагают лечить грибами рак

Нередко в интернете наталкиваешься на видео знахарок, которые призывают лечиться травами и грибами, забыв о медицине и лекарствах.

«К сожалению, таких лекарей стало даже больше, чем в прошлом году. Они свои якобы медицинские знания пытаются монетизировать. Они и онкологию лечат, как говорят. А пациент тратит свое драгоценное время, когда он не идет на правильную диагностику, к специалистам. Он не начинает правильное лечение», – поделилась Алия Насибуллина.

Кроме того, некоторые из таких популярных онлайн-лекарей подчеркивают, что от таблеток надо отказаться вовсе, ведь пользу их терапия грибами и травами принесет исключительно с отказом от препаратов.

Квалифицированные медики с образованием категорически против такого лечения и пытаются уберечь от этого пациентов.

«Ежовик – очередной гриб с какими-то психоактивными веществами» Фото: ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 3.0

Безопасен ли ежовик?

Между тем на маркетплейсах появились новые предложения – заказать микродозинг ежовика гребенчатого.

В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что этот гриб из семейства герициевых порядка сыроежковых. Токсичных соединений, как в мухоморе, в нем нет и в перечне ядовитых грибов он не значится, однако никакого положительного эффекта микродозинг ежовика приносить не может.

«Информация о ежовике гребенчатом в Техническом регламенте Таможенного союза о безопасности пищевой продукции и во Временной инструкции по расследованию пищевых отравлений грибами отсутствует. Следовательно, на данный момент исковые заявления о блокировке сайтов по продаже данного гриба не подавались», – отметили в ведомстве на запрос агентства.

Однако у нарколога Степана Криницкого прогнозы по этому грибу самые неблагоприятные.

«Это очередной гриб с какими-то психоактивными веществами. Что-то плюшевое, не приносящее никакого эффекта, в продажу попросту не пускают», – уверен он.

Поэтому стоит всегда помнить, что положительный эффект от микродозинга никем не доказан, а вот с негативными последствиями употребления таких БАДов врачи встречаются нередко.

Если произошло отравление какими-либо грибами, нужно сразу же вызывать скорую, это очень сильнодействующее вещество Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный токсиколог республики объяснила, что отравление микродозингом можно распознать: сначала проступает холодный пот, начинается сильное потоотделение, может быть тошнота, рвота и сильное головокружение. У человека начинает путаться сознание, он может вести себя неадекватно.

«Неважно, когда препараты были приняты, даже если больше двух-трех часов назад, необходимо попытаться промыть желудок», – посоветовала врач.

«Если произошло отравление какими-либо грибами, нужно сразу же вызывать скорую, это очень сильнодействующее вещество. Люди подобными, бывает, травятся насмерть», – продолжил нарколог.

Фото на анонсе: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»