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Театры РТ приглашают принять участие в конкурсе, посвященном 80-летию Победы
С сентября 2024 по декабрь 2025 года продлится художественно-патриотический фестиваль «Театр победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В рамках фестиваля с 7 сентября по 7 ноября текущего года пройдет конкурс театральных постановок, в котором могут принять участие все российские театры, имеющие в репертуаре постановки, посвященные Великой Отечественной.
В декабре 2024 года экспертный совет события отберет 30 постановок. Десять лучших спектаклей, отобранных национальным жюри, примут участие в церемонии награждения 7 мая 2025-го на сцене Центрального академического театра Российской армии. Позднее, с июня по декабрь, они будут представлены на театрально-концертных площадках Москвы.
Постановка, удостоенная Гран-при фестиваля-конкурса, будет награждена премией в размере одного миллиона рублей.
Фестиваль организован фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи.
Условия и порядок проведения конкурса размещены на его официальном сайте.
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