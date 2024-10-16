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Театру кукол «Экият» в Казани присвоено звание «академический»
Татарскому государственному театру кукол «Экият» в Казани присвоено звание «академический». Соответствующее распоряжение Кабмина РТ подписано сегодня.
«Экият» стал первым в России национальным театром кукол, получившим звание «академический». Теперь полное его название звучит как «Татарский государственный академический театр кукол "Экият"».
Напомним, в этом году театр «Экият» отметил 90-летие. С 2012 года он располагается в новом здании на улице Петербургская. Художественным руководителем театра с 2019 года является Ильгиз Зайниев.
В 2014 году спектакль театра «Авиатор» получил три «Золотые маски». Художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев и артист театра Дилюс Хузахметов - лауреаты премии «Золотая маска».
Рузиля Мухаметова
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