Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарскому государственному театру кукол «Экият» в Казани присвоено звание «академический». Соответствующее распоряжение Кабмина РТ подписано сегодня.

«Экият» стал первым в России национальным театром кукол, получившим звание «академический». Теперь полное его название звучит как «Татарский государственный академический театр кукол "Экият"».

Напомним, в этом году театр «Экият» отметил 90-летие. С 2012 года он располагается в новом здании на улице Петербургская. Художественным руководителем театра с 2019 года является Ильгиз Зайниев.

В 2014 году спектакль театра «Авиатор» получил три «Золотые маски». Художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев и артист театра Дилюс Хузахметов - лауреаты премии «Золотая маска».

Рузиля Мухаметова