«Театральный Месси»: Владимир Машков и Ирада Аюпова открыли Дни «Золотой маски» в Казани

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков и министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова дали старт Дням Национальной театральной премии «Золотая маска» в Казани.

Вместе с мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным Машков и Аюпова стали участниками торжественного открытия выставки «Театр начинается с афиши» в выставочном зале Национальной библиотеки Татарстана. Посетители смогут увидеть здесь афиши более полусотни спектаклей, номинированных на «Золотую маску» сезона 2023-2024. А также афиши спектаклей из Татарстана, ранее удостоенных этой премии. В их числе, например, афиша спектакля «Буря» Казанского ТЮЗа. Постановка стала самой первой, принесшей Татарстану «Золотую маску» ещё в 1994 году.

«Премий у вас "Золотой маски" очень много. Татарстан – очень театральное пространство с невероятно талантливыми людьми. Без театра в нашей большой многонациональной России жить невозможно. Мы русский психологический театр, который был придуман на территории нашей страны. Здесь пройдут и мастер-классы, и встречи с артистами. Впервые мы не один день празднуем это событие (вручение премии «Золотая маска» - прим, Т-и), а два дня – целый театральный марафон. Все делаем для вас, дорогие, любимые зрители», - сказал Владимир Машков.

Выставка «Театр начинается с афиши» стала лишь одним из мероприятий образовательной программы Дней «Золотой маски» в Казани, которые стартовали сегодня, 25 июня. Сама 31-я церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска», напомним, будет проходить завтра в Казани – в новом здании театра имени Камала. И этот случай исключительный: прежде лишь однажды «Золотую маску» вручали за пределами Москвы, переместив церемонию в Санкт-Петербург.

«Это нонсенс - это событие. Мы искренне благодарны вам за праздник, который вы устроили для жителей и гостей нашего города. Спасибо, что приняли решение провести церемонию здесь, - обратилась с ответным словом к председателю Союза театральных деятелей России министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. - Для меня театр - вершина искусства. Чтобы человек был мотивирован прийти в зал, познакомиться с драматургией, важно завлечь человека. Многие воспринимают афишу как компиляцию уже созданных образов. На самом деле это гораздо сложнее – умудриться выразить в плакате главный посыл, главную эмоцию», - подчеркнула Аюпова.

Театральным Месси назвал Владимира Машкова в своей речи мэр Казани Ильсур Метшин, отметив, что прежде в Казани проходили масштабные мероприятия, в том числе международного уровня, но большей частью спортивные.

«Сегодня особенный день. Эта выставка и образовательная программа – прелюдия к "Золотой маске". Есть Месси - легенда аргентинского футбола, а вы для нас - театральный Месси, которого все любят. И наконец-то мы сегодня являемся столицей "Золотой маски", которая, безусловно, поменяет театральную жизнь Татарстана. Всеволод Мейерхольд говорил, что талантливым актерам почему-то попадается умный зритель. В Казани умный, благодарный, внимательный зритель. А сегодня он стал ещё и счастливым, потому что приехал целый звездопад великих театров, великих актеров», - подчеркнул Метшин.

Выставку «Театр начинается с афиши» можно будет посетить бесплатно в Национальной библиотеке Татарстана 22 августа. После объявления лауреатов XXXI премии «Золотая маска» некоторые из заготовленных пустых рам в ней займут афиши спектаклей-победителей.