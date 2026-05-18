Театральный марафон «Сцена без границ» в Доме актера откроет Казанский ТЮЗ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский театр юного зрителя 20 мая проведет день открытых дверей в Доме актера имени Марселя Салимжанова в рамках республиканского театрального марафона «Сцена без границ».

«На период нахождения [здания] нашего театра в реконструкции мы тут (в Доме актера – прим. Т-и) открывали сезон и закрывали, проводили юбилейные мероприятия. Это было место проведения режиссерской лаборатории и рождения спектаклей», – рассказала директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Казанский ТЮЗ станет первым участником театрального марафона. С 11:00 до 20:00 в Доме актера гостей ждет насыщенная программа с показами спектаклей «Воробьишко», «Легкий человек» и «Бал. Бесы» (видеопоказ с обсуждением), мастер-классами и творческими встречами. Закончится программа концертом «Разговор о любви».

«Нам удалось за несколько лет создать среду из спектаклей различных форм в репертуаре, которые из года в год появляются на афише, в разных местах Казани. Мы надеемся, что, расширив такую среду, мы приобщим молодежь к театральному процессу», – заметил главный режиссер театра Радион Букаев.

Марафон «Сцена без границ» продлится с мая по декабрь 2026 года. Каждый месяц один из театров Татарстана будет становиться «хозяином» Дома актера и представлять уникальную творческую программу с показом эскизов премьер, читками и открытыми репетициями, выставками, мастер-классами и профориентационными мероприятиями для детей.

Организаторы отмечают, что марафон не ограничивается одним только днем. В течение всего года в Доме актера будут проходить театральные лаборатории, лекции и читки пьес. Каждый месяц один театр будет сменять другой на этой площадке.

«Мы ничего нового не придумали. В советские времена была такая традиция, когда театры собирались вместе и каждый вносил свой вклад в это движение», – подчеркнул председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев.

Акция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей и 85-летию Дома актера.