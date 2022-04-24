Театральный критик высоко оценил премьерный спектакль Бугульминского драмтеатра

Театральный критик, автор статей различных российских театральных изданий, неоднократный член экспертных советов и жюри фестиваля «Золотая маска» Владимир Спешков побывал в Бугульме. Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

Гостя пригласил директор театра имени А. Баталова Владислав Юдин. На суд театрального критика была представлена трагикомедия по рассказу Антона Чехова «Скрипка Ротшильда». Постановщиком премьеры нынешнего театрального сезона выступил владимирский режиссер Владимир Кузнецов.

«Татарстан — особая территория, — отметил критик. — Здесь театры на высоком подъеме и в плане постановок, и в плане содержания помещений. Ваш театральный зал какой-то сказочный. Настоящее театральное пространство. Радует его камерность, хорошая акустика. Актерам нет необходимости работать с микрофонами. От того голоса звучат насыщеннее, человечнее».

Владимир Спешков познакомился с Бугульминским театром два года назад. На фестивале молодой режиссуры «Ремесло» в Казани он был членом экспертного совета. Тогда театр имени Баталова представил экспертам свою постановку «Танцы на праздник урожая». В своей рецензии критик подчеркнул высокий уровень игры актеров. Позднее этот спектакль был отмечен и другими российскими критиками и вошел в лонг-лист фестиваля «Золотая маска-2021».

«Я смотрю огромное количество спектаклей в год. Плохие забываются спустя два часа после того, как закроется занавес. А ваш спектакль я помню отлично до сих пор, — сказал критик. — Сегодня я понял, что не ошибся, когда два года назад порадовался за состояние труппы театра. Спектакль „Скрипка Ротшильда“ серьезный, глубокий. И есть в нем очень важные слова из уст Бронзы: „Если ли бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу“».

В спектакле заняты четыре актера. Критик назвал их слаженным оркестром, исполняющим партитуру поэтичного текста Чехова. Каждый из актеров представляет своим персонажем определенную жизненную ипостась — забронзовелые сердцем люди; иные, которых общество отвергает; всепрощающие женщины; серая масса. От того так откликается постановка и пожилым, и юным, коих в зале театра в этот день было большинство. По итогам встречи Владимир Спешков отметил, что имеет намерение написать в какое-либо театральное издание материал о бугульминском спектакле.