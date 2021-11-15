Театральный фестиваль «Ремесло» пройдет на пяти татарстанских площадках

C 30 ноября по 5 декабря в Республике Татарстан пройдет ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». В афишу проекта вошло 13 спектаклей, среди которых впервые будут представлены работы из Санкт-Петербурга и Акмолинска (Казахстан).

Драма, комедия, поэтическая сказка, документальный и пластический спектакли, молодежная рок-драма — проект вобрал в себя многообразие жанров. Каждый татарстанец сможет найти здесь постановку по вкусу. В рамках проекта будут представлены работы как на русском, так и на татарском языках.

«В Татарстане театр развивается разнообразно: где-то развиваются традиционные формы, где-то — новаторские, а где-то происходит синтез традиции. И если еще 10 лет назад Татарстан был глубокой театральной провинцией, то сегодня республика является важной точкой на театральной карте России. Наша цель показать как можно больше работ местных режиссеров, а также близких нам по духу и географии постановщиков. Потому в этом году программа получилась весьма насыщенной», — рассказал театральный критик, куратор фестиваля «Ремесло», куратор специальных проектов Татарского государственного Академического театра имени Камала Нияз Игламов.

По его словам, помимо показов спектаклей, фестиваль организует творческие встречи с режиссерами и критиками, чтобы зритель смог еще глубже погрузиться в театральную атмосферу.

«Они расскажут об актуальных тенденциях современной режиссуры: как мировой, так и российской, в частности, татарской. С режиссерами можно будет поговорить не только об их ремесле и спектаклях, но и на многие другие темы, которые могут быть предложены самими гостями фестиваля», — поделился Игламов.

Свои театральные искания режиссеры представят на пяти площадках Татарстана: Татарском государственном академическом театре имени Камала, Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Кариева, Театре юного зрителя, Татарском государственном театре кукол «Экият» и Мензелинском государственном драматическом театре имени Амутбаева.

Напомним, I Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» прошел в Казани в 2009 году по инициативе ТГАТ имени Камала и был поддержан Министерством культуры РТ. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры и Союз театральных деятелей Республики Татарстан. С 2019 года организатором фестиваля является КТГ ТЮЗ имени Кариева.