Театральные критики оценили спектакль «Преступление и наказание» Мензелинского театра

Фото предоставлено Мензелинским государственным татарским драматическим театром имени Сабира Амутбаева.

Российские театральные критики посетили Мензелинский татарский драматический театр в ходе ХIII Всероссийского театрального фестиваля молодой режиссуры «Ремесло». Артисты представили экспертам премьеру нынешнего сезона — спектакль «Преступление и наказание» на татарском языке. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Нурсиба Адиева.

«Впервые в истории фестиваля критики выехали в Мензелинск. Они высказали свое экспертное мнение, озвучили советы, дали рекомендации. В целом критики высоко оценили постановку „Җинаять һәм җәза“ режиссера Ильсура Казакбаева из Уфы», — отметила собеседница агентства.

Гостями Мензелинского драмтеатра стали критики Глеб Ситковский, Владислава Куприна и Екатерина Рябова, начинающий драматург Айдар Ахмадиев, куратор фестиваля Нияз Игламов, а также представители СМИ.

По словам критика Глеба Ситковского, работа сценографа Геннадия Скоморохова достойна отдельного внимания, а Рустем Зиннуров в роли Раскольникова играет с ошеломительной энергией. Известный эксперт Владислава Куприна, у которой в свое время учился режиссер этого спектакля Ильсур Казакбаев, обратила внимание на насыщенность постановки символическими элементами. Абсолютно все специалисты подчеркнули, что спектакль смотрится на одном дыхании.

С 30 ноября по 5 декабря в Казани проходит ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». В этом году география фестиваля расширилась: наряду с театрами Республики Татарстан в нем принимают участие и коллективы из Санкт-Петербурга и Акмолинска (Казахстан).

В афишу фестиваля вошли 12 спектаклей. Всего на фестивале представлены 11 театральных коллективов. «Ремесло» дает возможность молодым режиссерам заявить о себе в профессиональном сообществе. К участию в нем допускаются спектакли, поставленные режиссерами в возрасте до 35 лет или в течение пяти лет после дебюта в профессии. Зрители увидят спектакли, премьеры которых состоялись во время последнего театрального сезона.

Спектакли «Ремесла» демонстрируют публике на пяти театральных площадках Казани. Это Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева, Казанский государственный театр юного зрителя, Татарский государственный театр кукол «Экият» и Мензелинский татарский государственный драматический театр имени С. Амутбаева.