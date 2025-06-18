Театральные деятели проведут образовательные мероприятия для жителей Казани

В Казани 26 июня состоится торжественная церемония вручения премии «Золотая Маска» – главной национальной театральной награды. Впервые за всю историю существования премии мероприятие пройдет не в Москве, а в столице Республики Татарстан.

Накануне, 25 июня, в Казани состоится «День Золотой Маски» – серия образовательных и культурных событий с участием председателей и секретарей Союза театральных деятелей Российской Федерации, актеров, театральных педагогов, лекторов, режиссеров, историков и теоретиков театра. В программе – мастер-классы, лекции, творческие встречи и презентации.

Мероприятия будут организованы на нескольких культурных площадках города: в Национальной библиотеке Республики Татарстан, Казанском государственном институте культуры, Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова и в новом здании театра имени Г. Камала. Программа рассчитана как на профессиональное сообщество, так и на жителей и гостей города.

Доступна регистрация на мероприятия, проходящие в Национальной библиотеке РТ. Посетить можно сразу несколько событий.

Среди них – мастер-класс «Ораторское искусство – ключ к успеху», который проведет секретарь СТД РФ Юрий Смышников. Он также является членом жюри XXX сезона «Золотой Маски», директором Воронежского концертного зала и актером Воронежского театра драмы имени А. Кольцова.

Запланирована творческая встреча «Буря. Как это было», посвященная одноименному спектаклю Казанского ТЮЗа в постановке Бориса Цейтлина. Постановка в 1996 году стала первой в Татарстане, удостоенной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль». В программе встречи – видеопоказы и обсуждение постановки с актерами.

Еще одно мероприятие – творческая встреча «Разговор о театре» с участием народного артиста России, ректора Театрального института имени Б. Щукина, лауреата Государственной премии РФ Евгения Князева.

Любители литературы смогут посетить лекцию директора Центральной научной библиотеки СТД РФ, кандидата культурологии Людмилы Сидоренко, посвященную библиотечным фондам и редким изданиям. После нее состоится презентация книги историка и теоретика театра Бориса Голдовского «Театры кукол в России XV–XXI вв.».

Для тех, кто интересуется историей, пройдет лекция Вячеслава Уварова – режиссера и педагога Московской театральной школы имени Олега Табакова, кандидата культурологии, который также сопровождает выпуск постановок в Большом театре России.