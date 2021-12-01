«Театральную неделю» в Пестречинском районе посетило свыше полутысячи человек

В Пестрецах завершилась театральная неделя, в рамках которой шесть творческих коллективов из сельских клубов представили зрителям шесть спектаклей. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил глава района Ильхам Кашапов.

«Более 500 человек за неделю смогли посетить спектакли. Больше не смогли — из-за ограничений. Наше мероприятие также прошло модерацию по „Пушкинской карте“, и 272 билета были куплены по этой карте», — уточнил глава.

В этом году мероприятие было посвящено памяти народного артиста Татарстана, уроженца села Конь Пестречинского района Айдара Хафизова (1943 — 2020). «К сожалению, он ушел от нас в прошлом году из-за последствий ковида», — сказал глава.

Свои спектакли показали коллективы Читинского, Конского, Кобяковского, Шалинского, Отар-Дубровского сельских клубов. Традиционно неделя завершилась показом спектакля коллективом народного театра «Балкыш». В «Тетральной неделе» также приняли участие именитые артисты татарской эстрады, коллектив театра Камала.

«Хочу выразить слова благодарности коллективу театра Камала, в частности народному артисту России и Татарстана Азгару Шакирову, а также заслуженному артисту России и народному артисту Татарстана Салавату Фатхетдинову за участие в нашем мероприятии, семье нашего земляка, народного артиста Айдара Хафизова, памяти которого в этом году мы провели эти мероприятия», — поблагодарил Ильхам Кашапов.

Театральная неделя проводится третий год подряд. Цель — возродить народные театры и погрузить зрителей в культурную среду.

«Для нашего района это очень хорошая площадка, чтобы сельские клубы пробовали себя на новом поприще. Очень интересно видеть деятелей культуры в новых сценических образах. Темы, которые поднимались в этих спектаклях, все актуальные. Это вопросы сохранения семьи, любви, верности, детей. Я сам посещал эти спектакли, очень было интересно посмотреть», — резюмировал глава района.