Театральное шествие, акробаты и катание по озеру Кабан: в Казани пройдет Курбан-фест

28 июня на территории Старо-Татарской слободы в Казани пройдет семейный фестиваль Курбан-фест, посвященный празднику Курбан-байрам. В программе – концерт, выступление акробатов, театральное шествие, а также различные игры и конкурсы для детей.

Так как этот год объявлен Годом педагога и наставника, ключевой темой фестиваля станет наследие величайших татарских педагогов, сохранивших и приумноживших научные открытия в области образования. Планируется провести порядка 50 мастер-классов, присоединиться к которым смогут все желающие.

Для гостей подготовят интерактивную концертную программу. На сцене выступят музыканты с исполнением мунаджата, танцевальные студии, чемпионы России по футбольному фристайлу и команда акробатов.

Для детей организаторы обустроят отдельную зону с активными играми и конкурсами, также будут оборудованы фотозона и фудкорт. Семьи смогут поучаствовать в конкурсе катания на катамаранах по озеру Кабан.

Завершится фестиваль карнавальным костюмированным театральным шествием. На каретах и ретромашинах по городу проедут актеры в образах известных ученых, богословов и учителей.

Открытие Курбан-феста запланировано на 17.00 в Старо-Татарской слободе (улицы Каюма Насыри и Шигабутдина Марджани). Продлится фестиваль до 20.00, сообщает пресс-служба префектуры «Старый город».

В столице Татарстана Курбан-фест пройдет уже в шестой раз. Ежегодно он собирает порядка 5 тыс. жителей и гостей города.

Напомним, 28 июня отмечается один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. ДУМ РТ определило порядок проведения мероприятий, подробнее – по ссылке.