Театральное пространство MOÑ представит спектакль с участием жителей Иннополиса

Театральная площадка MOÑ в сезоне 2021 года представит спектакль в формате театра горожан, специально поставленный с участием жителей Иннополиса как действующих лиц. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала PR-директор фонда «Живой город» Зоя Рутер.

Публичные показы спектаклей намечены на 11–13 июня, они станут результатом театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка», участие в которой примут, как предполагается, не менее четырех команд авторов (художников и режиссеров).

«Две команды авторов у нас уже сформировано, еще одна под вопросом. Объявлен open call (прием заявок на сайте —прим. Т-и) — то есть мы ищем художников (авторов, режиссеров), которые могут придумать идею, как поработать с жителями Иннополиса в рамках театрального проекта. Театр горожан — это профессиональный театр с участием не профессиональных актеров, а обычных жителей города. Каждая команда постановщиков (два — три человека) будет работать со своей группой жителей города», — рассказала Рутер.

Заявки от режиссеров принимались с 4 мая, форму можно было заполнить на сайте проекта и отправить до 13 мая. После этого будет объявлен отбор непосредственно задействованных в постановках участников из числа жителей как Казани, так и Иннополиса. С 15 до 31 мая с ними начнется подготовительная работа. С начала июня и до 11-го числа команды организуют репетиции на местах.

«Театральная лаборатория „Город АРТ-подготовка” работает с 2014 года. За исключением прошлого, пандемийного, года мы ежегодно делали эскизы спектаклей вне театральных пространств. Здесь, скорее всего, так как открытость проекта достигается благодаря его участникам, горожанам, мы будем проводить лабораторию в основном на основе нашей площадки — MOÑ в Национальной библиотеке РТ. Но мы не запрещаем художникам-режиссерам делать постановки для нетеатральных пространств», — отметила собеседница агентства.

Руководить театральной лабораторией, как и в прошлые сезоны проекта, будет известный театральный деятель, руководитель режиссерских лабораторий, член экспертного совета премии «Золотая маска», театральный критик, драматург, лауреат Международной премии имени К. С. Станиславского Олег Лоевский.