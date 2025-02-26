Театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» и премия Хрусталева открывают прием заявок

В субботу, 1 марта, стартует прием заявок на XV Всероссийский детский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка». Участвовать в нем могут самые разные детские и юношеские театральные коллективы: музыкальные, драматические, кукольные и др. Финалисты представят свои постановки на сцене театров Санкт-Петербурга.

Заявку можно подать на сайте фестиваля до 1 июля. На первом этапе жюри просмотрит фрагменты видеозаписей спектаклей и отберет 15-20 полуфиналистов по сумме баллов от каждого из членов жюри. Кроме того, до 31 июля, также на сайте фестиваля, будет проходить голосование на приз зрительских симпатий. Ещё девять финалистов определят жюри по среднему баллу до 5 августа.

«Есть костяк жюри нашего фестиваля, и ежегодно мы приглашаем кого-то нового из известных актеров. Всего заявки конкурсантов оценивают шесть человек. В прежних сезонах, например, в составе жюри были Константин Хабенский, Юлия Перисильд, Евгений Гришковец, Максим Матвеев и др. В этом году мы договариваемся, чтобы в работе жюри принял участие младший сын Олега Табакова Павел», - рассказал «Татар-информу» куратор проекта Евгений Шлионский.

Оценивать постановки также будут актриса МДТ (Театра Европы) и театральный педагог Марина Богданова, режиссер и руководитель студии «Чайка» Юрий Красиков, режиссер, актер и художественный руководитель театра «Lusores» Александр Савчук, актер театра и кино, лауреат премии «Золотая маска», заслуженный артист РФ Игорь Гордин, артист театра и кино Егор Бероев, также телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталёв, учредивший около 10 лет назад в рамках фестиваля денежную премию.

Премия Дмитрия Хрусталева вручается «за воспитание лучшего актера или актрисы» участникам финального этапа фестиваля. Однако, как пояснил Шлионский, это не премия за лучшую женскую или мужскую роль, а награда всему коллективу. К тому же не всегда действительно достойными оказываются только две представленные на фестиваль постановки, иногда их бывало и пять. Сумма премии существенная, подчеркнул спикер, но делится на количество удостоенных ее коллективов.

«Финал фестиваля “Табуретка“ проходит в течение трёх дней – в конце ноября-начале декабря – в Санкт-Петербурге. Финалисты прошлых сезонов показывали свои спектакли в театре Зазеркалье, на малой сцене МТД, малой сцене ТЮЗа, в музее театра, где прежде находилась первая театральная императорская студия. В любом случае мы постараемся подобрать площадку в центре, чтобы участники из других городов могли не только показать свои спектакли, но и посмотреть город. Вход на показы спектаклей финалистов свободный», – обратил внимание куратор фестиваля.

Ранее татарстанские коллективы уже принимали участие в фестивале «Табуретка». В частности, несколько раз участвовала студия Экспромт из Набережных Челнов, а также студия Тылсым из Альметьевска.

«Каждый год один или несколько коллективов бывает из Татарстана. И до полуфинала точно доходят», – отметил собеседник.