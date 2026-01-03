Театрально-экскурсионный маршрут «Адреса души. Тукай» стартует в Казани 5 января

Театрально-экскурсионный маршрут «Адреса души. Тукай» откроется в Казани 5 января. Проект объединит музейные экспозиции, городские прогулки, гастрономию и современные театральные технологии.

Маршрут посвящен 140-летнему юбилею Габдуллы Тукая и представляет собой комплексный культурный продукт, созданный при участии Национального музея РТ, театра им. К. Тинчурина и Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

Первая экскурсия состоится 5 января в 11 часов утра и пройдет на татарском языке. В программу маршрута войдет специальная экскурсия по мемориальной коллекции поэта и его окружения. Посетители впервые смогут посетить башню-ладью здания, которая ранее была доступна только для внешнего осмотра. Для гостей организуют чепитие в ресторане «Татарская усадьба» с дегустацией любимых блюд Габдуллы Тукая.

Также посетителей ждет осмотр достопримечательностей Старо-Татарской слободы и набережной озера Кабан по историческим адресам, связанным с жизнью поэта в начале XX века, а также просмотр мультимедийной программы «Тукай. Оркестр. Ясалма интеллект» в театре им. К. Тинчурина. Постановка основана на автобиографии поэта «Исемдә калганнар» и использует современные мультимедийные технологии.

Экскурсионный маршрут начнется с Литературного музея Г. Тукая.