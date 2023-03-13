Театральная студия «Апуш» празднует свой первый год рождения

В трех культурных центрах Казани работают филиалы детской театральной студии «Апуш». В течение года три филиала выпустили четыре спектакля. Первый год рождения студии ее руководители и юные артисты отмечают в культурном центре «Сайдаш».

«Первые занятия студии прошли на базе культурного центра „Сайдаш“ 9 марта прошлого года. Перед студией была поставлена задача воспитания любви к татарскому языку и популяризация татарского языка», — рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель студии Алия Файзрахманова.

Она назвала большим событием годовщину основания студии.

«Надо радоваться появлению в Казани театральных студий, где преподают профессионалы. В нашу студию пришли очень способные дети. Татарский они знают даже лучше, чем я. Это дети, получившие в семье правильное воспитание. В них есть удивительная внутренняя свобода», — поделилась народная артистка Татарстана, педагог Зульфия Валеева.

На занятиях дети обучаются актерскому мастерству, сценической речи и движению, вокалу. В каждом филиале студии с детьми работают по четыре педагога. По условиям кастинга в студию были приглашены дети 9-15 лет, но особо одаренных детей взяли и более юного возраста — 7-8 лет.

Организаторы планируют провести дополнительный кастинг для филиала в культурном центре «Чулпан». В течение месяца будут отобраны десять юных артистов. Особое внимание будет уделено музыкальным способностям детей, поскольку филиал на базе КЦ «Чулпан» работает в жанре мюзикл.