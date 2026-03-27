Театральная премия «Тантана» назвала всех своих победителей

Лауреатом премии «Тантана» за «Лучший спектакль большой формы» стал спектакль «Музей невинности» Татарского государственного академического театра им. Г. Камала в постановке режиссера Никиты Кобелева.

Лауреатами премии в этом году в разных номинациях также стали спектакли: «Судьба человека» (Особняк Демидова), «Маленький Мирза» (Театр Тинчурина), «Башмачки» (Театр Камала), «balballar» (творческое объединение «Алиф»), «Лебединое озеро» (Театр оперы и балета им. Джалиля).

Приз за лучшую мужскую роль получил заслуженный артист РТ, актер театра Камала Ришат Ахмадуллин, лауреатом премии за лучшую женскую роль – актриса Нижнекамского драматического театра Гузель Шамарданова.

Приз Мэрии города Казани получил спектакль «Хыял артыннан» Айдара Заббарова.