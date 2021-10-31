Театральная площадка MOÑ расскажет об инклюзии, обыденных вещах и игре в театре

В ноябре в рамках проекта «Театр горожан в Казани» команда MOÑ проведет три образовательные лекции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор фонда «Живой город» и театральной площадки MOÑ Инна Яркова.

«Проект „Театр горожан в Казани“ — это не только про спектакли. У нас есть большая миссия — выстраивать коммуникацию с городом, говорить с нашим зрителем, обсуждать, рассказывать, как это бывает. Что такое инклюзивное искусство, как и почему выстраивается принцип театра горожан, почему это не любительский театр, почему, наконец, нашей команде важно этим заниматься. Именно поэтому в афише MOÑ появляются лекции и рublic talk, команда работает над трансляцией смыслов, над расширением самого понимания театра», — рассказала Яркова.

1 ноября пройдет лекция «Кто разрешил играть?» для всех, кто хочет узнать, как игра стала одним из ключевых элементов нового театра. Рассказ пойдет об игровых механиках и различных элементах, проникших в данную сферу, а также о том, почему сейчас театр включает в себя зрителя как полноценного соавтора спектакля.

15 ноября участники лекций смогут порассуждать над тем, «Что такое инклюзивное искусство?». Термин инклюзия в общем обозначает процесс включения, вовлечения или вхождения во что-то как часть целого. Часто понятие инклюзивный используется, обозначая участие людей с ограниченными возможностями здоровья в искусстве. Как это работает, что нового в этом искусстве и почему, знакомясь с инклюзивным искусством, вы можете открыть что-то новое в себе, расскажут команда MOÑ и создатели инклюзивных спектаклей.

Завершится образовательный блок рublic talk «Как идеей для спектакля становятся обыденные вещи?», который пройдет 25 ноября. Его участники смогут узнать, что может либо не может стать темой для спектакля, почему жизнь охранника или дальнобойщика становится более любопытной темой для режиссера, чем жизнь великого ученого, и ответы на другие вопросы. Мероприятие проведут авторы спектаклей и команда MOÑ. Каверзные вопросы приветствуются, отмечают организаторы.

Стать активным слушателем можно пройдя бесплатную регистрацию на сайте.

Проект «Театр горожан в Казани» реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО «Российский фонд культуры».