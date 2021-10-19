Театральная площадка MOÑ примет гастроли восьми российских театральных команд

В России с 8 октября по 2 декабря проходит гастрольный проект «Поехали!», который объединил восемь независимых театров. Они представляют свои наработки в четырех городах России. В Казани спектакли проекта пройдут на театральной площадке MOÑ с 2 по 24 ноября.

«Мы ожидаем широкое разнообразие форм вовлечения аудитории в спектакли. Мы собрали театры, которым есть дело до зрителей», – заметила директор центра имени Мейерхольда (Москва) Елена Ковальская.

Фото: © Салават Камалетдинов

Ковальская подчеркнула, что концепция проекта – представить театр сегодняшнего дня. Проект «Поехали!» призван показать зрителям регионов многогранность направлений современного театра России: партиципаторный театр и новую драму, сайт-специфик, сторителлинг, перформанс и многое другое.

Проект объединяет гастроли восьми театральных команд и концентрирует их в четырех городах России — Москве, Казани, Калуге и Нижнем Новгороде. Свои театральные искания представят «театр post» (Санкт-Петербург), «Pro Art’s» (Калуга), ЦТМ (Нижний Новгород), временное объединение «Хронотоп» (Санкт-Петербург – Москва), театральная площадка MOÑ (Казань) с совместными проектами театральной лаборатории «Угол», «Театр.Акт» и творческого объединения «Алиф», театральная компания «Июльансамбль» (Москва).

Елена Ковальская рассказал, что одна из граней современного театра раскрывается в спектакле “Дуб Майкла Крейг Мартина” временного объединения “Хронотоп”. Любящий отец потерял дочь: она возвращалась домой, слушая музыку в наушниках, и ее сбила машина. Петербургский режиссер Илья Мощицкий приглашает на сцену добровольца из зала и предлагает ему сыграть спектакль вместе с ним. Кто он теперь — человек, пришедший приятно провести вечер, или персонаж пьесы? Самостоятельный субъект или марионетка режиссера? Здесь разрушается привычный стереотип, что спектакль — это серия запланированных эпизодов, мизансцен, провокаций, диалогов. «Дуб Майкла Крейг Мартина» – это возвращение к началу, попытка сыграть спектакль сразу, с первой читки, адаптируясь и преодолевая новые обстоятельства в ходе происходящего.

«Спектакль заставляет задумываться над манипуляциями, которые совершаем мы, и которые совершают по отношению к нам», — заметила Ковальская.

Еще одной гранью вовлечения зрителя в процесс в рамках проекта станет «Хорошо темперированные грамоты» «театра post». Здесь взгляд обращается в сторону памятника отечественной культуры — древнерусских берестяных грамот XI–XV вв. В постановке они рифмуются и сопоставляются «театром post» с шедевром западноевропейского музыкального Барокко — «Хорошо темперированным клавиром» Иоганна Баха.

Разрозненные свидетельства повседневной жизни русского Средневековья складываются в захватывающую драматургию со своими темами, приемами и героями, вся сложность и красота которой может быть выявлена только средствами современного театра. В этом смысле «Хорошо темперированная грамота» продолжает для всего актуального искусства тему художественного осмысления реальности, тему исследования театральными средствами повседневной жизни человека.

«Активные участники спектакля расшифровывают берестяные грамоты и дают голоса безымянным людям. Они тем самым как бы оживляют наших предков. Это один из крутейших театральных аттракционов, которые я когда-либо видела», — поделилась Ковальская.

И это только малая часть форм и взаимодействий, которые будут реализованы вместе со зрителями за проектные дни.

Афиша масштабного проекта уместила в себе 19 спектаклей, которые пройдут на пяти площадках: московском центре имени Мейерхольда, казанской площадке MOÑ, калужской площадке Pro Art’s и «Инновационном культурном центре», нижегородском «Центре Театрального Мастерства». Гастролеры проекта не пропустят ни одну из них и познакомят всех желающих с их лучшими постановками.

Оператором проекта стал фонд «Живой город».

«Спустя семь лет нашей деятельности нам хочется показать, что мы эффективны, что наша работа уже приносит плоды, и этой радостью мы бы хотели поделиться с другими. Мы рады, что именно мы выступаем финансовым оператором гастрольного проекта, а наша площадка является принимающей стороной театров со всей России. И для нас почетно, что мы выезжаем на гастроли. Надеюсь, что проект будет жить и дальше, развиваться и давать толчок для совместной проектной деятельности с регионами», — поделилась соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

Проект «Поехали!» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.