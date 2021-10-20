Театральная площадка MOÑ представит свои спектакли в трех городах России

Театральная площадка MOÑ в рамках гастрольного проекта «Поехали!» выступит в трех городах России. Об этом сообщила соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

«Интересно будет проследить, как наши работы будут вписываться в пространство разных театров», – поделилась Яркова.

Зрители увидят три постановки – «5 mm/h», «Моң» и «Һаvа». В Центре театрального мастерства Нижнего Новгорода постановки пройдут 3, 4 и 5 ноября соответственно. В калужском Инновационном культурном центре MOÑ представит свои работы 7, 8 и 9 ноября. Центр имени Мейерхольда (Москва) примет казанскую театральную площадку 11,12 и 13 ноября.

Проект «Поехали!» призван показать зрителям регионов многогранность направлений современного театра России: партиципаторный театр и новую драму, сайт-специфик, сторителлинг, перформанс и многое другое.

Проект объединяет гастроли восьми театральных команд и концентрирует их в четырех городах России — Москве, Казани, Калуге и Нижнем Новгороде. Свои театральные искания представляют «театр post» (Санкт-Петербург), «Pro Art’s» (Калуга), ЦТМ (Нижний Новгород), временное объединение «Хронотоп» (Санкт-Петербург – Москва), театральная площадка MOÑ (Казань) с совместными проектами театральной лаборатории «Угол», «Театр.Акт» и Творческого объединения «Алиф», театральная компания «Июльансамбль» (Москва).