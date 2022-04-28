Театральная площадка MOÑ предлагает спектакль по принятию своего тела

Театральная площадка MOÑ предлагает вниманию зрителей новую работу – пластический спектакль, который позволит взглянуть на себя и других людей с точки зрения их уникальности. «Отстань от себя» - так обозначена режиссерская работа хореографа и режиссера Ильдара Алекбаева.

«Это спектакль о взаимоотношениях с телом и уверенности в себе, об особенностях каждого из нас и принятии себя таким, какой ты есть. Лично я верю, что каждое тело уникально и имеет свои неповторимые особенности. Родимое пятно, ожог или татуировка – я их называю артефактами. И обращаясь к артефакту, по сути, мы обращаемся к своему прошлому», — рассказал об идее спектакля Ильдар Алекбаев.

По замыслу, действие должно призвать присутствующих прислушаться к своему телу.

«Мы часто тратим силы на то, чтобы замаскировать свои особенности, считая их недостатками. Как правило, эта мысль навязана обществом. Лично я носил длинные волосы, потому что в детстве меня называли “ушастым”, и я старался скрыть свои уши за волосами. Но только время и работа над собой помогли принять себя и осознать, что они – моя особенность. В результате, я проколол уши, тем самым из недостатка сделал их своей изюминкой», — рассказал режиссер.

Он отметил, что к работе были подключены участники Театра «Инклюзион».

«Хочется понаблюдать за артистами, мне интересен их опыт принятия себя. Есть желание стереть границы между людьми с ограниченными возможностями здоровья и нами», — отметил Алекбаев.

Он также подчеркнул, что во время показа будет тесное взаимодействие со зрителем.

Премьерные показы пластического спектакля «Отстань от себя» состоятся 29 и 30 апреля.