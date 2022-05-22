Театр Вахтангова представит в Казани «Войну и мир» и «Евгения Онегина»

Со 2 по 6 июня в Казани пройдут «Большие гастроли» театра имени Евгения Вахтангова. На сцене Камаловского театра труппа представит два из самых масштабных полотен из собственного репертуара – «Война и мир» и «Евгений Онегин». Гастроли приурочены к 100-летию театра имени Вахтангова и состоятся в преддверии VII Международного театрально-образовательного форума «Науруз». Оба спектакля идут в постановке Римаса Туминиса.

2 и 3 июня на сцене развернется эпическая почти пятичасовая история по одноименному роману «Война и мир» Льва Толстого. Ее премьера состоялась в конце прошлого года. В спектакле заняты артисты всех поколений вахтанговцев, среди которых Виктор Добронравов, Павел Попов, Ксения Трейстер, Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Евгений Князев, Екатерина Крамзина, Людмила Максакова и другие.

5 и 6 июня вахтанговцы предложат казанцам визитную карточку театра – «Евгений Онегин» по одноименному роману в стихах Александра Пушкина. Спектакль – обладатель множества наград и премий, таких как «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Гвоздь сезона», «МК», фестиваля «Балтийский дом» и обладатель специального приза фестиваля в Сполето (Италия). В нем режиссер попытался проникнуть в сущность русской души. Это русское общество во всех его ипостасях – наивной прелести языческой деревни и в холодной чопорности высшего света.

В показе будут заняты Алексей Гуськов, Леонид Бичевин, Екатерина Крамзина, Игорь Карташёв, Олег Макаров, Николай Романовский, Мария Волкова, Людмила Максакова и другие.

«Большие гастроли» реализуются ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.